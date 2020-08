Kulttuurista kiinnostunut jää kotimaassa matkaillessaan usein tyhjän päälle, kirjoitti Euroopan historian professori Laura Kolbe (HS Mielipide 2.8.). Pääkirjoituksessa ”Matkailu kaipaa tarinoita” (HS 4.8.) todettiin Suomesta puuttuvan suuri sotahistoriallinen keskusmuseo.

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin sanonta on nykypäivää: ”Kansa, joka ei tunne historiaansa, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan.” Hyvässä ja pahassa tarinat ovat identiteettimme kulmakiviä, pohti Matilda Kirvelä ylioppilasesseessään (HS 30.5.). Nuoret ovat usein painottaneet tarinoiden merkitystä erityisesti historian ymmärtämisessä.

Sotahistorian tutkimus on ollut Puolustusvoimien, sotatapahtumien ja sotapolitiikan tutkimusta. Vasta myöhemmin on alettu tutkia siviiliväestön ja erityisryhmien historiaa. Kymmenen viime vuoden aikana sotaorvot ovat kirjoittaneet omia tarinoitansa. Mikrohistoria on alkanut kiinnostaa.

Tarinallisessa lähestymistavassa tarkastellaan inhimillistä elämää. Tarinoissa on aina päähenkilö, joka toimii tietyssä ajassa ja paikassa. Keskeistä tarinoissa on ihmisten tekojen ja toimien arviointi ja hyväksyttävien käyttäytymismallien osoittaminen. Tarinoihin liittyy aina moraalinen ulottuvuus, hyvän ja pahan, oikean ja väärän välinen jännite.

Tarinat rakentuvat usein muutoksen ympärille. Sotahistoriaa koskeva tarina oli aluksi sankaritarina. Rauhaa ja itsenäisyyttä rakastavaa kansaa uhkasi idän vaara, jota vastaan oli lähdettävä taistelemaan. Sotilaan kaatumisesta kertova suruviesti muutti perheen tarinan luonteen. Sankaritarinasta tuli tragedia. Elämän käsikirjoitus oli kirjoitettava uudelleen.

Ajan kuluessa tarinoista tuli hyvin erilaisia. Marraskuussa ilmestyvä kirja Sururisti (Warelia) kertoo tästä.

Tarinat elävöittävät sotahistoriaa.

Kaija Sepponen

kasvatustieteen tohtori, Oulainen

Pirkko Metsäranta

oikeustieteen kandidaatti, Espoo

