Kirjailija Leena Leskinen-Myller pohti kiintoisasti (HS Mielipide 15.8.) suhdettaan murteeseen sekä murteen ja kirjailijantyön välistä jännitettä. Hän tunnusti kiintymyksensä Stadin slangiin, mutta tuli yllättäen leimanneeksi uutuudeksi sellaisen Helsingin puhe­kielen piirteen kuin monikon partitiivin muodon turhii ihmisii.

Uutuus on toki suhteellinen käsite, mutta tämmöinen muoto on kuulunut elävään puhekieleen laajalla etelärannikon alueella Helsingistä vanhaan Viipuriin hyvin pitkään. Itse olen sen tuntenut ja sitä käyttänytkin jo yli 70 vuoden ajan, mutta arvelen, että sen synty ajoittuu vuosisatojen takaiseen aikaan. Olen käsitellyt muodon syntyä kirjassani Sehän on murretta! (Gaudeamus 2020).

Erkki Lyytikäinen

Espoo

