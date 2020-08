Heinäkuussa julkaistu toimittaja Ilkka Kariston kriittinen kolumni (HS 19.7.) suomalaisista ravintoloista sai peräänsä pitkän kommenttiketjun. Se tarjosi herkullisen katsauksen näkemyksiin ruokakulttuurista.

Osa kommentoijista piti kolumnistia elitistisenä nirsoilijana ja osa toi vastapainoksi esiin maakuntien tarjonnan valopilkkuja, mutta monet jatkoivat suomalaisten ravintoloiden lyttäämistä.

”Ei Suomessa ole todellista ravintolakulttuuria, sellaista jota näkee muualla Euroopassa.”

”Annokset on koottu tukun valmiskomponenteista, eikä niihin ole lisätty yhtään mielikuvitusta tai ammattitaitoa.”

Monen kommentoijan mielestä fine dining on ylihinnoiteltua ja huoltamoannokset ovat ala-arvoisia. Asiakkaat puolestaan tyytyvät liian vähään. Burgereista ja pizzasta on ylitarjontaa, ja jos listalla on muikkuja, niissä on liikaa tai liian vähän suolaa ja vääränlainen paistorasva. Paljon oli jäänyt hampaankoloon.

Muualla Euroopassa asiat olisivat kommenttien mukaan paremmin. Ja kun ruoasta puhutaan, Eurooppa tarkoittaa Etelä-Eurooppaa. Tarkemmin Italiaa ja Ranskaa.

”Etelä-Euroopassa kunnollinen ruokapaikka löytyy aina jo muutaman sadan asukkaan kylästä.”

”Etelä-Ranskan kylissä on vaikea löytää huonoa ruokapaikkaa.”

”Italiassa ihmettelen aina, miten hyvää ja miten edullisesti siellä syödään.”

Hinnoista kiitosta saivat Baltian maat.

Kotimaisen tarjonnan ja asiakkaiden maun morkkaamisen lomassa joku ehti muistuttaa, että heikkotasoista ruokaa voi saada mistä vain. Jopa Ranskasta.

Sovittelevimmissa kommenteissa tuotiin esiin, että tasokasta ravintolaruokaa ei löydä umpimähkään, vaan oikeat paikat täytyy tietää.

Tämän totesin myös omalla viiden viikon Suomi-kierroksellani. Hyvät paikat löytyivät suositusten avulla. Ilomantsissa Parppeinpirtin pitopöydän karjalanpaisti ja piirakat tekivät vaikutuksen. Posion umpikorvessa Tapio tarjosi fine dining -elämyksen, tosin varaus piti tehdä neljä viikkoa etukäteen. Rovaniemellä Naboon sai pöydän onneksi samaksi illaksi. Joensuussa Kielon kesäkeitto oli fantastinen, ja Kittilän Lohihovin munkkirinkilä tuorein mahdollinen. Tuttavan vinkki tarvittiin myös siihen, että löysimme kokkolalaiselta omakotialueelta pizzerian, jossa hehkui kaksi Napolista tuotua jättiuunia.

Hyvää ruokaa saa, kun tietää, mihin menee.

Kirjoittaja on ruokatoimituksen tuottaja.