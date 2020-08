Muut lehdet

Suomen Kuvalehdessä mediatutkija Anu Koivunen kirjoittaa huolenaiheeksi nousseesta uutisvälttelystä.

”Vaikka suomalaisten uutisvälttely näyttää kansainvälisessä vertailussa vähäiseltä, Sanomalehtien liiton mukaan yli puolet aikuisista piti huhtikuussa koronauutisten määrää liiallisena. Myös Yle kertoi yhä useamman välttelevän uutisia ’säästyäkseen mielipahalta’.”

”Uutisvälttely on uusi käsite ja verrattavissa reaktiona monialustaiseen, alati päivittyvään ja monissa maissa polarisoituneeseen mediaympäristöön. Se voi olla suojautumiskeino, itsehoitoa ja ajanhallintaa, mutta myös kannanotto uutisten laatuun ja siihen, maksaako uutisten seuraaminen vaivan.”

”Uutisvälttely voi tarkoittaa aktiivista kritiikkiä ja epäluottamusta uutistarjontaa kohtaan. Osalle se merkitsee valikoivaa tiedonhankintaa, toisille uutisten välillistä kuluttamista seuraamalla niiden herättämiä somereaktioita. Yhtä kaikki uutisvälttely uhkaa lisätä tiedollista ja siten yhteiskunnallista epätasa-arvoa.”

”Toimituksille analytiikka kertoo raa’asti, kiinnostaako lukijoita loputon kasvomaskikeskustelu, kuvaraportit Helsingin yöelämästä vai tartuntatilanne naapurimaassa. Pandemiassa kuitenkin se, kuinka moni uutisia seuraa, on kohtalonkysymys paitsi mediataloudelle myös demokratialle ja kansanterveydelle.”

Nykypäivässä Turun yliopiston yleisen valtio-opin määräaikainen professori Elina Kestilä-Kekkonen pohtii Jukka Hankamäen kirjoittaman ja Suomen Perusta -ajatuspajan julkaiseman Totuus kiihottaa -kirjan sisällöstä alkukesällä nousseen kohun jälkimainingeissa, millaisia poliittisten ajatuspajojen toimintaedellytykset ylipäätään ovat.

”Poliittiset ajatuspajat ovat suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Siksi on vielä hahmottumatonta, mikä on puolueiden vastuu pajoissa haudotuista ajatuksista ja mikä on ajatuspajojen vastuu tilaamiensa tutkimusten sanomasta. Kuka kantaa mainetappiot, jos tutkimuksen viesti ei olekaan toivottu?”

”Eräs yritysjohdossa työskentelevä tuttavani vertasi Hankamäen pamfletin aikaansaamaa kohua liiketoiminnan lainalaisuuksiin. Vaikka tietyn brändin alla olisi monia eri toimijoita, kaikki mitä brändin nimeen yhdistyy, on lopulta yrityksen vastuulla ja asiakkaat äänestävät euroillaan.”

”Siksi myös äänestäjien voi olla vaikea tehdä eroa puolueen ajatuspajan ja tilaustutkimuksen kirjoittaneen tutkijan näkemysten välillä.”

”Poliittisten ajatuspajojen suhde puolueeseen on jo niiden rahoituksen vuoksi tiivis. Käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset on varattu poliittisia puolueita lähellä oleville ajatuspajoille. Siksi ajatuspajojen on myös hyvin vaikea puhua vain omalla äänellään. Yksinkertaista se ei ole, vaikkei korvamerkittyä rahoitusta ottaisi vastaan.”