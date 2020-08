Senaatintorille on alettu vaatia tulevillekin kesille ravintoloita ja terasseja (HS Mielipide 17.8.). Pitää kuitenkin muistaa, että tori on hyvin vanha paraatipaikka. Tänä kesänä ei voitu järjestää erästä vanhimmista perinteistä, perjantain vartioparaateja. Mihin ne mahtuvat, jos tori on täynnä terasseja? Myös tältä vuodelta ensi elokuulle siirretty minitattoo vaatii koko torin. Siitä on tiettävästi päivämääräkin lyöty lukkoon. Normaalisti kesällä on myös sambakarnevaalit. Sekin on jo melko vanha perinne.

En vastusta terasseja, mutta eikö vaikka Kansalaistori olisi keskeisempi paikka? Saisi sillekin järkevämpää käyttöä ja Senaatintori pysyisi vanhoille perinteille avoimena.

Tauno-Juhani Lappi

Helsinki

