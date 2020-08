Entinen maunulalainen Tapani Koppinen kysyi (HS Mielipide 15.8.), mistä tulevat nimet Pekkari ja Plotski.

Molemmat ovat syntyneet Helsingin slangissa. Plotti on tunnettu sekä sanana että nimenä jo 1910-luvulla, ja se merkitsee lammikkoa, lätäkköä. Helsingissä on Koppisen mainitseman Plotin lisäksi ollut muitakin samannimisiä paikkoja, tosin Pirkkolan Plotti lienee tunnetuin.

Pirkkolan omakotiyhdistys kunnosti Plottina tunnetun vesilammikon talkootyönä suosituksi uimapaikaksi 1940-luvun lopussa. Kaupunki tuli mukaan hankkeeseen, ja lammikko saatiin valmiiksi vuonna 1951. Nimi on virallistettu vuonna 2014, ja sen asu on Pirkkolanplotti. Plotski taas on Plotista ski-johtimen avulla syntynyt muunnos, jollaiset ovat slangille tyypillisiä.

Vuonna 1956 rakennettu ja 1980-luvulla purettu Pekkarin hyppyrimäki sijaitsi Maunulanpuistossa. Nimi tuli läheisen Pekansuon mukaan. Slanginimissä -ari on kaikkein suosituimpia johtimia is-johtimen rinnalla.

Nämä esimerkit kertovat, että nimiin kytkeytyy paljon muistoja ja historian kerrostumia. Nimet tekevät paikkojen vaiheita ja kaupunkilaisten kokemuksia näkyviksi.

Terhi Ainiala

nimistöntutkija, yliopistonlehtori

Helsinki

