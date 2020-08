Nimistöntutkija Terhi Ainiala nosti ansiokkaasti (HS Mielipide 11.8.) esiin Helsingin slangiasuiset paikannimet. Olen kirjoittanut niistä kaksiosaisessa teoksessani Stadin mestat (2010). Siinä mainitaan noin 7 500 sellaista helsinkiläistä paikkaa, joista on käytetty slanginimiä. Koska monesta paikasta on käytetty useita slanginimiä, niitä on yhteensä noin 14 500. Teoksesta löytyvät myös Tapani Koppisen (HS Mielipide 15.8.) mainitsemat paikat Pekkari ja Pirkkolan Plotti.

Pirkkolan Plotti tai Plotski oli alun perin pieni luonnonlampi, joka oli 1950–1960-luvuilla suosittu uimapaikka. Siellä käytiin muun muassa Maunulasta. Myöhemmin se kunnostettiin ja pohjustettiin sementillä. Sillä oli useita muitakin nimiä, kuten Paskalampi, joka viittaa Koppisen mainitsemiin epäpuhtauksiin. Stadin slangissa plotti ja plotski tarkoittavat lammikkoa tai lätäkköä.

Pekkari liittyy Pekansuohon, joka oli isohko, osin soinen metsäalue Maunulassa. Suon laidassa oli kolme mäkeä: Ukkomäki, Akkamäki ja Pikkumäki. Ukkomäki oli niistä suurin, ja sillä oli myös hyppyri, hydda tai hynda, joka oli suosittu kokoontumispaikka. Hyppyrin nokka oli matala, mutta siitä hypättiin noin 24 metrin hyppyjä.

Helsingissä on poikkeuksellisen kiinnostava slanginimistö, sillä siinä on useita kerrostumia. Esimerkiksi saarten vanhat slanginimet, kuten Blobika (Mustikkamaa) ja Högga tai Högis (Korkeasaari), olivat peräisin ruotsinkielisistä nimistä. Niiden sijaan alkoivat myöhemmin yleistyä suomalaisperäiset nimet, kuten Mustis ja Korkis.

Heikki Paunonen

suomen kielen professori emeritus

Nurmijärvi

