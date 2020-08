Kolmen viime vuosikymmenen aikana lääkäreiden määrä Suomessa on kolminkertaistunut. Kansalainen kokee valtakunnan kärsivän silti lääkäripulasta. Ratkaisuksi on vuodesta toiseen esitetty lääkäreiden määrän lisäämistä, ilman tarkempaa silmäystä terveydenhuollon toimintalogiikkaan.

Tietyillä alueilla jonot terveysasemille ovatkin suhteettoman pitkiä, niin kuin myös osassa erikoissairaanhoidon aloista. Lääkäreiden määrän lisääminen ei kuitenkaan välttämättä lyhennä jonoja, ainakaan ilman kohtuuttoman suuriksi nousevia kustannuksia.

Kyseessä on taloustieteen tuntema, yleinen ilmiö ”pienenevän rajahyödyn laki”. Kyse on siitä, että tietystä hyödykkeestä saadun hyödyn määrä vähenee sitä mukaa, mitä enemmän hyödykettä saa. Terveyspalveluissa tämä ilmiö on selvästi nähtävissä.

Rajahyöty esimerkiksi vähenee potilaiden vaatiessa – usein tahattomasti – lääkärin palveluita tilanteissa, joissa niistä ei ole apua. Suurin osa muun muassa tuki- ja liikuntaelinvaivoista menisi ohi odottamalla ja pitkittyessään liikunnalla ja fysioterapeutin tukemana. Myös lähes kaikki flunssakäynnit lääkärillä ovat tarpeettomia. Esimerkkejä olisi paljon lisääkin.

Vielä suurempi ongelma lääkärien määrän kasvattamisessa on se, että lääkärit valitettavasti luovat palveluille lisää kysyntää työttömyyden uhatessa tai kannattavuuden heiketessä. Tällaista palvelukysynnän aggressiivista kasvattamista näkyy erityisesti vakuutusrahoitteisen terveydenhuollon maissa, kuten Yhdysvalloissa.

Lääkäripalveluissa vallitsee valtava informaatioepäsuhta. Hyödyttömiä kontrollikäyntejä, flunssatarkistuksia sekä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia voidaan markkinoida lähes rajattomasti, mutta kuluttaja ei osaa itse arvioida niiden tarpeellisuutta.

Yksityinen lääkäripalveluiden markkinointi lisää aina myös yhteydenottoja julkiseen terveydenhuoltoon. Niin kauan kuin verokirstu, vakuutusrahat sekä työnantajan ja asiakkaan lompakko antavat periksi, siirtyy lääkärimäärän kasvu suoraan terveydenhuollon kustannusten kasvuksi.

Ylitarjonta voi johtaa myös toiseen pienenevän rajahyödyn ongelmaan: haitat eivät välttämättä vähene hyödyn vähentyessä. Jos vaikutuksettomia toimenpiteitä tehdään enemmän ja madaltuvalla kynnyksellä, hoidon hyötyjen ja haittojen välinen ero pienenee jatkuvasti.

Lääkärimäärän kasvattaminen ei siis ole avainasia julkisen terveydenhuollon kustannusten hillitsemisessä ja laadukkuudessa. Terveydenhuoltoa tulisikin uudistaa karsimalla turhaa tai liian vähän vaikuttavaa toimintaa.

Viime keväänä terveydenhuollossa tapahtui järkevöitymistä melkein itsestään, kun halu välttää turhia käyntejä oli sekä lääkäreille että potilaille yhteinen. Samalla saimme potilailta kuitenkin paljon hyvää palautetta, koska olennaisiin asioihin keskittymiseen oli käytettävissä enemmän aikaa.

Juhana Seppänen

lääketieteen lisensiaatti

Helsinki

Jussi Kiuru

lääketieteen lisensiaatti

erikoistuva lääkäri (radiologia)

Kuopio

