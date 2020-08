Jokin aika sitten Kaarina Hazard aiheutti hienoisen some­kohun esittämällä epäilyn siitä, oliko edes­mennyt Jope Ruonan­suu taiteilija. Arttu Seppänen kysyi kommentissaan (HS 22.7.), keneltä se on pois, että häntä kutsutaan taiteilijaksi.

Vastausta on hyvä lähteä etsimään 1800-luvun englantilaisen maalais­aatelin elämästä. Kuten kirjallisuudesta ja elo­kuvista tiedämme, erityistä pään­vaivaa aiheutti avio­liitto. Pääseekö neiti A naimisiin vai onko hänen tyytyminen vanhan­piian kovaan osaan?

Mennyt maailma tuntuu meistä hassulta. Mutta yhtä lailla tämän päivän vanhemmat viettävät unettomia öitä pohtien, riittävätkö abiturienttitytön pisteet oikikseen. Huoli on sama. Kuulumalla erioikeutettuun ryhmään voi saavuttaa paremman elämän.

Vaikka perhetaustan vaikutus ei ole kokonaan kadonnut, ovat oman aikamme erioikeutetut ryhmät moninaisemmat. Koripalloammattilaisuuteen auttaa sopiva dna. Ja vaikkei evoluution arpajaisissa onni potkaisisikaan, voi elämässä päästä pitkälle ahkeruudella. Toisaalta monen supermenestyjän taustalla näyttää olevan kosolti hyvää tuuria.

Erioikeus seuraa eksklusiivisuudesta. On eri asia omistaa S-etukortti kuin syntyä Monacon ruhtinasperheeseen. Siksi erioikeutetut ryhmät pyrkivät rajoittamaan jäsenmääräänsä. Lääkärien, arkkitehtien ja psykologien ammattikunnat suhtautuvat ynseydellä koulutuspaikkojen lisäämiseen. Puolalaisia putkimiehiä pelättiin.

Viimeaikainen keskustelu ansio­sidonnaisesta työttömyysturvasta muistuttaa meitä siitä, ettei eri­oikeutettuun ryhmään kuulumisessa ole mieltä, jos saman edun saavat myös ne, jotka eivät ryhmään kuulu. On tiedettävä, missä raja kulkee.

Juuri tämä oli alemman englantilaisaatelin ongelma. Jäsenyyden ainoa tunnusmerkki oli se, että ryhmän muut jäsenet sen tunnustivat. Siksi avioliiton merkitys korostui. Jos neiti A:n isä suostui mukisematta antamaan tyttärensä käden kosija B:lle, se oli osoitus B:n asemasta.

Ranskalainen kirjailija Molière tunnetaan sellaisista näytelmistä kuin Porvari aatelismiehenä, Sievistelevät hupsut ja Tartuffe eli teeskentelijä. Ne sisältävät pistävää satiiria erioikeutetuista ryhmistä ja ihmisten halusta kuulua sellaisiin. Aurinkokuninkaan suosio takasi Molièrelle vaurauden ja vapauden. Siunattuun maahan ei näyttelijää silti vielä 1600-luvulla sopinut haudata.

Moderni aika muutti taiteilijan statuksen. Käsityöläisestä tuli ainutlaatuisuuden auraa kannatteleva yksilö. Taide julistautui itseisarvoiseksi, omalakiseksi ja ulkoisen maailman asettamista ehdoista vapaaksi. Samalla vaihtui myös maksaja. Oikukkaan kuninkaan tilalle tuli valtion tai apurahasäätiön kaltainen objektiivisuutta tavoitteleva kasvoton byrokratia.

Henkilökohtaisen mesenaatti­suhteen katketessa oli löydettävä uusia tapoja määritellä, kenelle kuuluvat taiteelle varatut resurssit. Kuka on taiteilija? Mikä on oikeaa taidetta ja mikä ei? Suomen kielessä on jopa eriskummallinen välikategoria henkilölle, joka ei ole pelkkä rivikäsityöläinen, mutta jota ei sentään tohdi taiteilijaksi kutsua: artisti.

Eri ammattiryhmillä on erilainen kyky rajoittaa sisäänpääsyä. Kuka tahansa voi ryhtyä kahvinviljelijäksi. Siksi maailmassa on paljon köyhiä kahvinviljelijöitä. Apteekkari tienaa enemmän, koska jäsenyyden tiellä on monta estettä: koulutus, tutkinnot ja viranomaisluvat. Taiteilijan kohdalla asia on erityisen mutkikas.

Taitavan balettitanssijan tunnistaa kaukaa. Mutta niillä aloilla, joissa taituruus ei ole taiteilijuuden edellytys, on ryhmään kuuluminen ja ryhmän sisäinen hierarkia määriteltävä toisin. Merkitystä voidaan antaa esimerkiksi koulutukselle tai ongelmalliselle käsitteelle ”ammattilaisuus”. Joillakin aloilla taiteilija­identiteetti kytkeytyy jäsenyyteen taiteilijayhdistyksessä.

Taiteen autonomiaperiaatteesta kuitenkin seuraa, että kysymyksen siitä, kuka kuuluu joukkoon, ratkaisee viime kädessä – maalaisaatelin tavoin – yhteisö itse. Ja niin kuin avioliitto ei ollut vain nuoren rakkauden täyttymys, ei apurahapäätöksessäkään ole kysymys pelkästä rahasta. Se on merkki jäsenyydestä.

Mutta joskus voi käydä niin, että ryhmän ulkopuolelta esitetään väitteitä sellaisen henkilön jäsenyydestä, jota ryhmä itse ei tunnusta. Vähemmästäkin tulee sanomista.

Kirjoittaja toimii tieteen ja taiteen rahoituksen erityisasiantuntijana Suomen Kulttuurirahastossa.