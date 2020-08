Valtiovarainministeriö on tehnyt ehdotuksensa Suomen työllisyysasteen nostamiseksi (HS 15.8.). Ehdotus tekee työmarkkinoilta pois potkitun, eläkeiän kynnyksellä olevan ihmisen ennen kaikkea surulliseksi.

Kansalaisen kysymys kuuluu: eikö mitään muuta ideaa löydy kuin työttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden aseman kurjistaminen ja opiskelun vaikeuttaminen?

Kahden käden sormet eivät riitä laskemaan viime vuosilta niitä lähipiirini tapauksia, joissa on irtisanottu ammattitaitoisia ja ahkeria ihmisiä, työantajan liian vanhoiksi mieltämiä. Osa heistä on päässyt niin sanottuun eläkeputkeen, osa on nitkutellut miten kuten. Harva näistä irtisanotuista on työllistynyt uudestaan.

Tapauksia seuratessani olen valitettavasti joutunut toteamaan, että jos asioita olisi hoidettu taitavammin ja paremmalla johtamisella, irtisanomiselta olisi voitu välttyä. Huonon johtamisen lisäksi ikäsyrjintä vaivaa edelleen suomalaista työelämää.

Ehdotukseni on, että ensinnäkin aluehallintovirastojen työsuojelulle ja työterveyshuollolle annetaan enemmän natsoja hoitaa työpaikkojen ristiriitatilanteita. Nykyisin niiden valtuudet ovat aivan olemattomat.

Lisäksi työsopimuslakiin tarvitaan lisäys, jolla erityisesti ikääntyneiden laiton irtisanominen tehdään työantajalle kalliiksi. Yksi keino voisi olla vaikkapa aluehallintoviraston määräämä uhkasakko. Nyt vanhemmasta työntekijästä pääsee helposti ja edullisesti eroon.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta eikä voimia lähteä pitkään ja raskaaseen oikeudenkäyntiin, joka omassa tapauksessani toi jonkinlaista oikeudenmukaisuutta tilanteeseen. Työtä se ei silti takaisin tuonut.

Sirkku Räihälä

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.