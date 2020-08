Kiitos Reumaliiton kirjoittajille (HS Mielipide 16.8.) pitkäaikaissairauksia sairastavien työikäisten tilannetta koskevista osuvista huomioista. Osa-aikaeläkkeen mahdollisuuden poistaminen olisi erittäin lyhytnäköistä ja jopa työllisyystavoitteita vastaan sotivaa politiikkaa.

Osa-aikaeläkkeen tavoite on tukea työssä jaksamista. Se luotiinkin osin korvaamaan poistettua vajaakuntoisten mahdollisuutta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen.

Sekä vajaakuntoisten työntekijöiden että heidän työnantajiensa etu on, että täyteen työpanokseen kykenemätön työntekijä luo työnantajalle mahdollisuuden palkata osa-aikaista lisätyövoimaa. Osa-aikaeläke antaa myös mahdollisuuden siirtää kokeneiden työntekijöiden työurallaan saavuttamaa tietämystä työyhteisöilleen, mikä monissa ammateissa on tärkeää työteholle. Hyväpalkkaisissa ammateissa vajaakuntoinen voi jäädä osa-aikatyöhön ilman osa-aikaeläkettäkin, mutta monilla pienituloisilla tätä mahdollisuutta ei ole, mikä luo eriarvoisuutta.

Etenkin vajaakuntoisten työllistäminen on vaikeaa. Osa-aikaeläkkeet auttavat työllistämään heitä mutta samalla muitakin työnhakijoita. Osa-aikainen työ voi tarjota työnhakijalle kaivattua työkokemusta ja väylän kokoaikatyöhön.

Tärkeintä olisi työllistää etenkin nuoria ja tarjota heille mahdollisuus päästä kiinni työelämään. Osa-aikaeläkkeet ja vuorotteluvapaajärjestelmäkin tukevat tätä työllistämistä, joten niiden lopettamisen tarjoaminen työllisyystoimiksi vaikuttaa arkijärjen vastaiselta.

Työ- ja elinkeinotoiminnan tehostamisen kannalta ensisijaista olisi saada työttömyyskortistosta pois sellaiset henkilöt, joilta puuttuvat työllistymisen edellytykset. Olen toiminut terveyskeskuslääkärinä yli 30 vuotta. Hoidan usein ihmisiä, jotka ehkä jo useamman työkykyselvityksen ja useamman lääkärinlausunnon perusteella on todettu työkyvyttömiksi, mutta he eivät silti ole saaneet eläkettä ja ovat sen takia edelleen työttöminä työnhakijoina. Te-toimiston tulisi saada keskittyä niiden työttömien auttamiseen, joilla on realistinen mahdollisuus työllistyä. Näin tämänkin toiminnan teho paranisi.

Outi Seppälä

terveyskeskuslääkäri

Espoo

