Lapsen tai nuoren saama autismikirjon diagnoosi on vanhemmille pysäyttävä uutinen. Sitä on vaikea sanoittaa kielellä, jolla lapsista arjessa ja juhlissa ystävien ja läheisten kanssa puhutaan. Jokainen autisti on omanlaisensa. Niinpä on vaikea ennakoida lapsen tulevaisuutta kovinkaan tarkasti. Tunteita on runsaasti.

Suomessa on useita Autismiliiton paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät vertaistukea ja virkistystä perheille eri puolilla Suomea. Perhetapahtumissa lapset kohtaavat vertaisiaan ja vanhemmat pääsevät jakamaan tunteitaan. Sisarukset näkevät, että erilaisuus on rikkautta. Yhdistykset käyvät keskustelua myös eri viranomaisten kanssa. Vertaiset jakavat kokemuksiaan siitä, minkä nimiset palvelut voisivat tukea lasta nyt ja miten palveluita haetaan.

Nimimerkki Pienen autistin äiti (HS Mielipide 16.8.), olet tervetullut mukaan Paut – Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysten tai oman alueesi vertaistukeen. Kokemus siitä, että olet kohderyhmää, riittää. Papereita ja diagnooseja ei edellytetä. Lisätietoja saa esimerkiksi nettisivuilta paut.fi ja autismiliitto.fi.

Kun diagnoosi ja epätietoisuus tulevat tutuiksi, on tärkeää nähdä se sama oma rakas lapsi. Yksi pysäyttävimmistä palautteista tuli äidiltä Stea-hankkeessa järjestetyn opastetun museoretken jälkeen: ”Olin jo ajatellut, että en koskaan käy lasteni kanssa museossa. Nyt uskallan tulla toistekin.” Jaamme vertaistuessa haasteiden lomassa myös ilon ja onnen tunteita.

Maarit Kuoppala

projektipäällikkö

Paut – tietoa, tukea ja vertaistoimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla -hanke

Jari Eronen

puheenjohtaja

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Paut – Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset -verkosto

