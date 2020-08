Koulut ovat alkaneet ja lapset ja nuoret kokoontuvat jälleen yhteen. Koulujen pihoilla näkyy eri kokoisten, väristen ja kykyisten lasten ja nuorten kehojen kirjo. On luonnollista, että tämä kehojen kirjo ajaa lapset vertailemaan itseään muihin ja tekemään huomioita erilaisista kehoista.

Pienillä lapsilla tämä vertailu on uteliasta ja arvovapaata. Erilaisiin kehoihin suhtaudutaan avoimen uteliaasti. Lapset ovat kuitenkin nopeita oppimaan. Jo hyvin pienet lapset – usein viimeistään koulun aloitettuaan – osaavat arvottaa erilaisia kehoja esimerkiksi niiden koon perusteella. Lapset eivät opi asioita tyhjiössä, vaan arvottava ja kielteinen kehopuhe siirtyy aikuisilta suoraan lapsille.

Kehojen kielteinen kommentointi ja tietynmallista kehoa ihannoiva puhe on sisäänrakennettu meihin niin vahvasti, että omaa puhetta ja sen arvottamista voi olla vaikea havainnoida – kyseenalaistamisesta puhumattakaan. Kuitenkin se, miten itsestämme ja muiden kehoista lapsille puhumme, vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu itseensä ja omaan kehoonsa. Parhaimmillaan aikuisten neutraali, hyväksyvä ja sekä itseä että muita kunnioittava kehopuhe auttaa lapsia kasvamaan hyvinvoiviksi ja oman arvonsa tunteviksi aikuisiksi.

Meidän vanhempien ja kasvattajien on oltava tietoisia siitä, miten puhumme lapsille itsestämme ja muista ihmisistä. Arvostelemmeko lapsen kuullen muiden ulkonäköä tai kehoa? Puhummeko omasta kehostamme kunnioittaen? Ylläpidämmekö kotona laihdutuspuhetta tai tietynkokoista kehoa ihannoivaa puhetta? Arvotammeko ruokia lapsen kuullen? Meillä kaikilla aikuisilla on vastuu siitä, minkälaisen kehopuheen maailmaan lapsia opetamme. Meillä on vastuu siitä, että eri kokoisista, muotoisista, värisistä ja kykyisistä kehoista puhutaan arvostavaan sävyyn. Vastuu on sitä isompi, mitä tärkeämmässä roolissa aikuinen lapsen tai lasten elämässä on.

Syömishäiriöliitto haastaa kaikki aikuiset mukaan luomaan sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on keho- ja kasvurauha ja jossa jokaisen keho on yhtä arvokas.

Kirsi Broström

toiminnanjohtaja

Syömishäiriöliitto

