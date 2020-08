Euroopan unionin uuden muovimaksun on tarkoitus tulla käyttöön ensi vuoden alusta (HS 1.8.). Muovimaksu on uusi keino rahoittaa EU:n taloutta ja koronaviruselvytystä sekä samalla kannustaa jäsenvaltioita kestävään kehitykseen.

EU:n rahoituksen osittainenkin sitominen muovijätteeseen kertoo siitä, että suhde muoviin on ongelmallinen. Haittamaksun käyttöönotto sisältää epäsuoran viestin siitä, että muovi on ongelma ja sen käyttöä halutaan rajoittaa, vaikka sen hyödyt ovat haittoihin verrattuna moninkertaiset.

EU:n vuoden 2018 jätestrategian mukaan arviolta 95 prosenttia pakkausmuovin arvosta (70–105 miljardia euroa) hävitetään polttamalla tai hautaamalla sitä kaatopaikoille. Eurooppalainen muoviteollisuus on viime vuodet tehnyt määrätietoista työtä muovikiertojen sulkemiseksi. Voidaankin perustellusti kysyä: onko haittamaksu paras tapa kannustaa muovipakkausalaa uusiin innovaatioihin ja investointeihin?

EU haluaa haittamaksuilla vauhdittaa muovikierrätystä. Se kuitenkin jättää jäsenvaltiolle vapauden päättää, miten maksut kerätään. Jos haittamaksu kohdistetaan arvoketjun alkupäähän, sillä heikennetään yhden teollisuudenalan toimintaedellytyksiä ja pahimmillaan siirretään tuotantoa sellaisiin maihin, joissa aidosti kärsitään muovin ympäristöhaitoista. Mikäli haittamaksua ei kohdenneta kansallisella tasolla, menetetään sen dynaamiset ohjaus- ja liiketoimintavaikutukset.

Suomessa pakkausmuovien kierrätys on ottanut viime vuosien aikana isoja harppauksia. Ala on arvioinut saavuttaneensa jo viime vuonna EU:n vuodelle 2025 asetetun 50 prosentin kierrätystavoitteen. Mutta yhdyskuntajätteiden kierrätys ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uusia toimenpiteitä vauhdittaakseen tätä. Jätelakiuudistuksen on tarkoitus tulla eduskuntaan loppuvuoden aikana.

Suomelta puuttuvat tehokkaat ohjauskeinot yhdyskuntajätteiden kierrätyksen vauhdittamiseksi. Vuonna 1996 käyttöön otettu jätevero menetti ohjauskeinona merkityksensä yhdyskuntajätteiden osalta, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tuli voimaan vuonna 2016. Jäteveron fiskaalinen tuotto onkin romahtanut noin 60 miljoonasta eurosta kolmeen miljoonaan euroon vuonna 2019. Muovimaksu tarjoaa kierrätyksen ohjauskeinoja miettivälle työryhmälle tehokkaan täsmälääkkeen.

Suomen yhdyskuntajätehuollon suurin haaste on sekajätteen määrä: vuonna 2018 sitä oli yhä lähes 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä. EU:n kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi sekajätteen määrä pitää puolittaa tehostamalla biojätteen ja pakkausjätteen lajittelua. Lajittelu on todella kriittinen vaihe materiaalien arvoketjussa. Lajiteltu materiaali palautuu uusiokäyttöön tehokkaasti.

Mikäli EU:n haittamaksu kohdistettaisiin kotitalouksien ja yritysten sekajätteeseen, se muodostaisi tehokkaan taloudellisen kannusteen lajitella materiaalit jätteiden syntypaikalla entistä tarkemmin.

Jorma Mikkonen

yhteiskuntasuhdejohtaja

Lassila & Tikanoja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.