Vieraskynä

Koronavirus­epidemia nostaa päätään Suomessa. Julkisuudessa on esitetty paljon puheen­vuoroja siitä, kuinka ihmisten pitää päästä no­peasti korona­virus­testiin, jotta he pääsisivät negatiivisen tuloksen saatuaan jatkamaan normaalia elämäänsä.

Nopea testaaminen on tärkeää, jotta tartuntaketjujen jäljitys voidaan aloittaa nopeasti todettujen tartuntojen perusteella. Positiivisella testituloksella tunnistamme kuitenkin vain osan koronavirusinfek­tioon sairastuneista.

Negatiivisen testituloksen kohdalla tilanne ei ole yksiselitteinen. Laajasti levinnyt käsitys, jonka mukaan negatiivinen tulos tähän asti käytetyssä koronatestissä eli nenänielusta otetussa koronaviruksen nukleiinihappo-osoituksessa sulkisi aukottomasti pois infektion mahdollisuuden, on väärä. Viime päivinä keskusteluun noussut antigeenitesti on poissulkututkimuksena nukleiinihappo-osoitusta epäluotettavampi.

Lääketieteellisen testin suorituskykyä voidaan kuvata kahdella tunnusluvulla, tarkkuudella ja herkkyydellä. Koronaviruksen nukleiini­happo-osoituksen tarkkuus on erinomainen: positiivinen testitulos kertoo todellisesta tartunnasta. Herkkyys taas kuvaa, kuinka ison osan todellisista tautitapauksista testi tunnistaa. Tutkimusten mukaan koronaviruksen nukleiinihappo-osoituksen herkkyys on korkeintaan kohtalainen, 60–80 prosentin luokkaa. Yhdellä testauksella tunnistetaan siis vain noin kaksi kolmesta koronavirusinfektiota sairastavasta.

Vaikka laboratoriotesti on varsin luotettava, näytteenottohetkellä infektio ei välttämättä ole sellaisessa vaiheessa, jossa koronavirusta löytyy nenänielun limakalvoilta. Voi myös olla, että koronaviruksen perimää ei satu testiä otettaessa tarttumaan näytteenottotikkuun.

Moni koronaviruspotilaiden kanssa sairaalassa työskennelleistä on törmännyt vähintään yhteen potilaaseen, jolla vasta kolmas koronatesti varmistaa kliinisen epäilyn.

Negatiivinen testitulos ei siis sulje pois koronavirusinfektiota, vaan vähentää sen todennäköisyyttä.

Kun tarkastellaan testin jälkeistä koronavirusinfektion todennäköisyyttä, henkilön ikä, oirekuvan sopivuus koronavirusinfektioon, altistumisen mahdollisuudet – testatun ihmiskontaktien määrä ja laatu – ­sekä ennen kaikkea paikallinen epidemiatilanne vaikuttavat tartunnan riskiarvioon.

Koronavirusinfektion oirekuva vaihtelee suuresti, eikä lievää koronavirus­infektiota voi erottaa muista virusinfektioista pelkkien ­oireiden perusteella. Oirekuvan perusteella taudin poissulkeminen on tämän vuoksi vaikeaa.

Koronavirus­tartunnan riskin arviointi kunkin yksilön kohdalla vaatii ammattitaitoa ja on lääkäreillekin hankalaa. Jos testattava ihminen asuu tai on vieraillut alueella, jossa korona­virus­tartunta on ollut mahdollinen, negatiivinen testitulos ei poista korona­virus­infektion mahdollisuutta eikä vapauta elämään normaalia elämää. Negatiivisesta tuloksesta huolimatta oireisen kannattaa edelleen välttää ihmis­kontakteja, kunnes oireet ovat väistyneet. Oireiden mahdollisesti pahentuessa on syytä olla uudestaan yhteydessä terveyden­huoltoon.

Tämä toimintamalli vähentää koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin ohella myös muiden virustautien leviämistä ja alentaa terveydenhuoltoon kohdistuvaa testauspainetta.

Lääketieteessä joutuu sietämään jonkinlaista epävarmuutta, mutta turhat riskit voivat tulla kalliiksi.

Nyt kun koronaviruksen esiintyvyys väestössä näyttää kasvavan ja testatuista henkilöistä yhä useampi on todellinen tautitapaus, nousee vääjäämättä myös niiden tapausten määrä, joissa tauti jää testissä havaitsematta.

Vaikka väärien negatiivisten testitulosten osuus on pieni, ne voivat johtaa epidemian leviämiseen, jos ihmiset testituloksen ”vapauttamina” unohtavat varotoimet.

Testaaminen on tärkeä työkalu epidemian hillitsemisessä, mutta se ei poista keinoista tärkeimmän – sosiaalisen etäisyyden pitämisen – merkitystä.

Oireisten eristäytyminen negatiivisesta testituloksesta huolimatta tuo lisäkustannuksia ja hankaloittaa ihmisten elämää. Mieluummin eristämme kuitenkin oireiset nyt kuin kohta taas koko yhteiskunnan.

Iivo Hetemäki

Kirjoittaja on immunologian tutkija Helsingin yliopistossa ja sisätauteihin erikoistuva lääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

