Oleiltuani viisi kuukautta kirjoittamassa kirjaa ja lomailemassa maa­seudulla olen ihmetellyt puheita korona­virus­epidemian aiheuttamasta liikenne­määrien vähenemisestä. Ainakaan Päijät-Hämeessä tuo ei näyttäisi pitävän paikkaansa.

Entinen mummilani ja nykyinen mökkini on kaksi pienehköä kuntaa yhdistävän tien varressa. Runsaan viidenkymmenen vuoden kokemuksella uskallan väittää, että nyt kesällä autoja on ajanut mökin ohi monta kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

Lapsena kilpailimme serkun kanssa yläkerran makuuhuoneessa siitä, kumpi valvoo myöhempään. Aamulla todistus­aineistoksi voitosta riitti, jos oli laskenut yhden talon ohi ajaneen auton enemmän kuin toinen. Aikaväli saattoi olla tunti.

Eipä riittäisi enää. Henkilöautojen määrä on luonnollisesti 1960-luvulta moninkertaistunut, mutta tänä kesänä talon ohitse ajavien autojen määrä on lyönyt kaikki entiset ennätykset.

Vähintään puolen minuutin välein autoilija porhaltaa ohitse. Kuntien välillä työpaikkaliikenne tihentyy muutenkin aina aamuisin noin viisitoista minuuttia kello seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän edellä, mutta se ei selitä koko päivän jatkuvaa ruuhkaa. Selittävän tekijän täytyy olla korona­virus.

Koronaviruspandemian alkuviikkoina pääministeri kehotti mökeille paenneita palaamaan kotipaikkakunnilleen, jotta sisämaan pikkukuntien terveyspalvelut eivät ruuhkautuisi. Eivät palanneet. Tämä näkyi päijäthämäläisessä kunnassa, jonka väkimäärä tavallisinakin kesinä yli kaksinkertaistuu.

Kun me suomalaiset emme kesällä päässeet lomailemaan ulkomaille, ­siirryimme ajelemaan kotimaan teille. Autossahan ihminen on viruksilta turvassa. Matkailuperävaunujen tiheys on ollut suuri. Tämä on näkynyt myös päijäthämäläisen kunnan leirintäalueella.

Kun matkustusrajoituksia tietyistä koronaviruspandemian kannalta turvallisiksi katsotuista maista purettiin, alkoi myös eri kielten sorina kuulua terasseilla ja ulkomaalaisten rekisterikilpien kirjo näkyä teillä.

Kun vielä samaan aikaan jo ennestään takkuillut – monin paikoin jopa kokonaan katkennut – bussiliikenne on epidemian takia joutunut vaikeuksiin ja menettänyt suosiotaan, ei ole ihme, että henkilöautoja vilisee mökkini ohi puolen minuutin välein kuin oltaisiin rallireitin varressa.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.