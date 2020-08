Muut lehdet

Kaleva kirjoittaa, että rauhalliset ja moitteettomasti käyttäytyneet mielen­osoittajat ovat ajaneet Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan selkä seinää vasten runsaassa viikossa.

”Ihmismassat eri puolilla maata ovat näyttäneet, että väärennetyllä vaalituloksella valtaan takertuneella Lukašenkalla ei enää ole kunniakasta ulospääsyä.”

”Siitä huolimatta Lukašenka tuskin väistyy vapaaehtoisesti. Neljännesvuosisadan itsevaltaisesti hallinnut presidentti ei selvästikään kykene tunnustamaan tosiasioita ja ymmärrä, mitä maassa tapahtuu.”

Savon Sanomat arvioi, että muutoksen halu on ylittänyt väki­vallan pelon.

”Demokratialiike ruokkii kasvaessaan itseään, kun ihmispaljous saa yhä useammat rohkaisemaan mielensä.”

”Näyttää siltä, että Valko-Venäjällä on ohitettu piste, jossa mielenosoitukset voisivat vain hiipua ja Lukašenka tekisi myönnytyksiä hallinnon maltilliseksi uudistamiseksi.”

”Lukašenkan asema riippuu loppuun saakka Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuesta. Putin voi kuitenkin päättää sallia vallan vaihtumisen Valko-Venäjällä, jos se ei uhkaa maiden erityis­suhteen säilymistä.”

Hämeen Sanomat uskoo, että Lukašenkan aika on käymässä vähiin.

”Lukašenka on jäänne menneestä, yhteen johtajaan nojaavasta ja hänen ympärilleen entisen Neuvostoliiton tapaan rakennetusta järjestelmästä.”

”Lukašenka käyttää uhkakuvia pyrkiessään kokoamaan valkovenäläisiä vielä taakseen. Keino on ikivanha, ja sitä ovat käyttäneet diktaattorit aina.”

”EU:lle ja muille ’ulkovalloille’ uho te­kee kuitenkin tilanteen erittäin vaikeaksi. Demokratialiikkeen suora tukeminen on vaikeaa mutta ei saa olla mahdotonta.”

Ilkka-Pohjalaisen mukaan presidentti Lukašenkan vaihto­ehdot alkavat olla vähissä.

”Koska entinen meno ei voi enää jatkua, ratkaistavana on vain muutoksen suunta, ei itse muutos.”

”Suomi on muun EU:n mukana ollut lähinnä hissun kissun, mikä lienee diplomaattisesti viisasta. Valko-Venäjä on ikään kuin yleisesti tunnustettu Venäjän etupiiriin kuuluvaksi. Toivottavasti se myös estää brutaalit voimakeinot, joilla Venäjä on yrittänyt saada jakautunutta Ukrainaa ruotuun jo kuuden vuoden ajan.”

Hufvudstadsbladet vaatii EU:lta, Pohjois­mailta ja Suomelta tukea uusiin vaaleihin perustuvalle järjestäytyneelle siirtymä­vaiheelle Valko-Venäjällä.

”Taloudellista integraatiota lännen kanssa tarvitaan. – – Samaan aikaan kaikenlaiseen Venäjän interventioon pitää vastata uusilla ja entistä vahvemmilla pakotteilla.”