Selittäisikö joku minulle, miten iäkkäiden työntekijöiden eläkeputken lakkauttaminen toisi 30 000 uutta työpaikkaa työmarkkinoille?

Sikäli kuin tiedän, eläkeputkeen hakeutuvat yli 60-vuotiaat työttömät, jotka eivät enää kelpaa työmarkkinoilla, sekä sellaiset työntekijät, jotka eivät enää pysty jonkin sairautensa vuoksi jatkamaan raskasta fyysistä työtään.

Terveet yli 60-vuotiaat työntekijät, jotka ovat onnistuneet pitämään työpaikkansa, jatkavat monesti mielellään työssään yli sallitun eläkeiän. Sen lisäksi meillä on paljon koulutettuja nuoria, jotka mielellään jo haluaisivat mukaan työelämään. Totuus on, että yli 60-vuotiaan työttömän on lähes mahdotonta enää työllistyä uudelleen.

Marja Nyman

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.