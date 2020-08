Etäkoulu teki näkyväksi sen, että peruskoulun oppilaiden lähtökohdat ja oppimistulokset eriytyvät, kerrottiin Helsingin Sanomien jutussa ”Perusoppilas katoaa” (16.8.).

On hyvä, että tämä aihe on nyt noussut keskusteluun.

Koulutuksen eriarvoistumiskehitystä jo pitkään seuranneille nämä tiedot eivät ole uusia. Tiedämme varsin hyvin, että kotitausta vaikuttaa voimakkaasti siihen, millaiset mahdollisuudet lapsella on keskittyä opiskeluun ja koulutyöhön.

Oppilaiden oppimistuloksia mittaavan Pisa-tutkimusten mukaan suomalaisissa koulussa eriytyminen on nyt OECD-maiden nopeinta. Koulutuksen tasa-arvo rapautuu, jos kehityskulkuun ei puututa.

Oppilashuollossa työskentelevä henkilöstö toimii koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistajana sekä linkkinä koulun, kodin ja kunnan sosiaalityön välillä: tukee niitä lapsia ja nuoria ja heidän perheitään, joilla on vaikeaa.

Helsingissä perusopetuksessa on lähes 90 000 oppilasta, mutta kuraattoreita ja psykologeja on alle 200. Se on liian vähän.

Oppilashuollon suunnittelussa ei huomioida riittävästi alueiden sosioekonomisia eroja. Siksi koulukuraattoreita ja -psykologeja ei ole muun muassa Itä-Helsingissä riittävästi, vaikka mitoitukset ovat paperilla kunnossa.

Tällöin oppilashuollon aika menee herkästi tulipalojen sammuttamiseen eikä ennalta ehkäisevään työhön, mikä olisi paljon vaikuttavampaa.

Koronaviruskriisin myötä eriarvoisuus on lisääntynyt myös alueellisesti. Siksi viimeistään nyt on aika toimia ja hoitaa lisää kuraattoreita ja psykologeja niiden alueiden kouluihin, joissa ongelmat ovat kasautuneet.

Lisäksi positiivisen erityiskohtelun määrärahaa on kasvatettava. Nämä toimet maksavat itsensä varmasti takaisin.

Suvi Pulkkinen

kasvatustieteen maisteri, Herttoniemi, Helsinki

Eric Carver

filosofian maisteri, Puotila, Helsinki

