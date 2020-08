Tartuntatautien asiantuntijat totesivat (HS Kulttuuri 14.8.), että teattereiden koronavirusepidemiaan liittyvät varotoimet kuulostavat lupaavilta. Niiden avulla tartuntariskiä voidaan selvästi vähentää.

Esittävän taiteen työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhdessä Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa valmistelivat alkukesästä yhteiset kansalliset korona-ajan turvallisuuslinjaukset esittävän taiteen organisaatioiden käyttöön. Ohjeet tehtiin yleisön ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusaikana.

Suomalaiset teatterit, orkesterit, tanssi- ja sirkusryhmät sekä Suomen kansallisooppera- ja baletti ovat alkaneet soveltaa näitä linjauksia huolellisesti toiminnassaan. Vaikka elokuun alusta alkaen alle 500 hengen yleisötilaisuudet ovat olleet sallittuja ilman erityisiä ehtoja, esittävän taiteen tekijät haluavat taata yleisölle turvavälit kaikissa tiloissa.

Hygieniaan ja siisteyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Näin toimitaan siitäkin huolimatta, että toiminta on voimakkaasti tappiollista, kun normaalista yleisökapasiteetista on käytössä vain 30–50 prosenttia.

Jaamme koko tapahtuma- ja kulttuurialan yhteisen huolen mahdollisista uusista yleisötilaisuuksiin kohdistuvista rajoituksista, minkä myös Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar nosti esille mielipidekirjoituksessaan (HS 15.8.).

Esittävän taiteen ammattilaiset valmistelevat nyt esityksiä ja konsertteja poikkeuksellisen tiukkojen turvallisuustoimien kanssa, ja monin paikoin tuotantoprosesseihin on tehty mittavia muutoksia.

Vetoamme sen puolesta, että me kaikki muistaisimme vastuumme ja tartuntoja hillitsevät toimintatavat epidemian tukahduttamiseksi. Esittävän taiteen kenttä ei kestäisi enää viime kevään kaltaista totaalista sulkua, joka katkaisi työt ja tulot tuhansilta korkeasti koulutetuilta ammattilaisilta.

Näyttelijöillä, laulajilla, soittajilla, tanssijoilla ja kaikilla alan ammattilaisilla on ollut palava halu päästä takaisin töihin: kohtaamaan yleisöt elävässä ja ainutkertaisessa esitystilanteessa. Esittävä taide tuottaa sivistystä ja hyvinvointia, ja kentän merkitys työllistäjänä ja taloudellisen lisäarvon tuottajana on kiistaton.

Kuten asiantuntijat ovat todenneet, esittävän taiteen organisaatiot ovat pystyneet vähentämään huomattavasti yleisötilaisuuksiin liittyviä riskejä. Turvallisuus on juuri nyt kaikkien prioriteetti. Kohdataan siis tänä syksynä toisemme elävien esitysten äärellä – turvallisesti.

Kaisa Paavolainen

vt. toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry

Tommi Saarikivi

toiminnanjohtaja,Suomen teatterit ry

Charlotta Kivistö

vt. toiminnanjohtaja, Suomen sinfoniaorkesterit ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.