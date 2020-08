Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat kiinnittää huomiota korona­virus­testien ongelmiin eri puolilla Suomea.

”Koronatesteihin pääsyä on pahimmillaan pitänyt odottaa useita päiviä. Kun itse testin jälkeen myös testituloksen valmistuminen on viivästynyt, on testissä käyminen ja vastauksen saaminen yli viikon kestävä suoritus.”

”Yksi selitys koronavirustestauksen jumiutumiselle ovat tietysti kasvaneet testimäärät. – – Kasvaneita testimääriä selittää THL:n tällä hetkellä voimassa oleva ohjeistus, jonka mukaan edes lievästi nuhaistakaan lasta ei tule viedä päiväkotiin tai päästää kouluun. Myös koronavirustestiin on ohjeiden mukaan suositeltavaa hakeutua hyvin matalalla kynnyksellä.”

”Lapsia koskevalla tiukalla ohjeistuksella ja runsaalla testauksella pyritään puolestaan viimeiseen saakka ehkäisemään sitä, ettei oppilaitoksissa ja päiväkodeissa tarvitsisi etenkään nuorimpien kohdalla siirtyä etäopetukseen. Hämmentävältä tuntuu kuitenkin se, ettei valtakunnallista testausstrategiaa laadittaessa olisi kyetty ennakoimaan sitä, että pienet lapset sairastavat 4–5 kertaa enemmän infek­tioita kuin aikuiset.”

Aamulehti uskoo testaus­pisteiden ruuhkautuvan entisestään, kun perinteinen flunssa-aalto kohtaa koulu­maailman.

”Koronatestauksella pitäisi perusteellisesti ja nopeasti löytää todelliset tartunnat ja tartuntapolkuketjut. Tämän hetkisellä kapasiteetilla päämäärä tuntuu testiryntäystä ajatellen kaukaiselta.”

”Työvoiman puutetta pitäisi nopeasti helpottaa esimerkiksi automatisoimalla seulontaa. Vaikka testejä tehtäisiinkin riittävästi, ongelmaksi koituu seulonta ja henkilökuntavaje. Toisaalta on mietittävä testattavien rajausta.”

Lapin Kansan mukaan näyttää siltä, että hallituksen hybridi­strategian kivi­jalka eli laaja­mittainen testaus on pettämässä jo ennen kuin epidemian toinen aalto on alkanut.

”Oliko laajan testauksen strategia alun perinkään realistinen?”

”Suomalaiset sairastavat vuosittain yli kymmenen miljoonaa virustautia. Tasaisen vauhdin taulukolla jokaisen testaaminen vaatisi 30 000 testiä vuoden jokainen päivä.”

”Nyt testauskapasiteetti on 14 000 testiä päivässä.”

Ilta-Sanomat toteaa, että korona­virus­testaus on pahasti tukossa etenkin pää­kaupunki­seudulla.

”Helpoimmin tilanne ratkaistaisiin sillä, että testaus saataisiin toimimaan. Tällaisiin testausruuhkiin ja tulosten jumituksiin meillä ei ole varaa. Tai sitten on päästettävä lievästi flunssaiset lapset päiväkotiin. Tässä vaihtoehdossa on ilmeisiä riskejä. Joten nyt vihdoin se testaus kuntoon.”