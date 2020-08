Päiväkoti Pacius Helsingin Pikku Huopalahdessa on noin 140 lapsen ja seitsemän eri ryhmän tukikohta, jonka ulkoilupiha on ollut kohta vuoden pois käytöstä. HS kertoi kesäkuussa (15.6.) päiväkodin maanvajoamisista, joiden korjaamisesta ovat vastuussa kaupunkiympäristön toimiala ja Helsingin kaupungin asunnot (Heka).

Ensimmäisen kerran vajoamia huomattiin keväällä 2018. Ongelmaa paikkailtiin, mutta ei riittävästi. Eikö asiaa osattu hoitaa oikein vai eikö kohde ollut tarpeeksi arvokas investointikohde? Pihan korjausaikataulu ei ole vieläkään selvillä.

Etenkin koronavirusaikana päiväkodin lapsilla ja henkilökunnalla täytyisi olla mahdollisuus riittäviin turvaväleihin. Tämän lisäksi päiväkodin pienimmät – alle 3-vuotiaat – lapset ovat ikätasoonsa nähden turvattomassa leikkiympäristössä. Käytössä oleva piha-alue on suojaton, turvaton ja täysin virikkeetön pienelle leikkijälle. Päiväkodin viereistä Rantapuistoa ei myöskään voida hyödyntää pienimpien kanssa.

Päiväkodin henkilökunta on suoriutunut poikkeustilanteessa loistavasti, mutta tilanne on kestämätön ja vaatii nopeaa puuttumista. Korjaussuunnitelman viipyminen ja se, ettei päiväkodin väistötiloista voida edes keskustella, on silkkaa välinpitämättömyyttä. Pihan kuntoon saattaminen on kallis projekti, mutta kuntatalous on valintoja.

Henna Kapiainen

kolmen pienen lapsen äiti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.