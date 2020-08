Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon koulutusraportti vuodelta 2016 toteaa, että lähes 40 prosenttia maailman väestöstä joutuu käymään koulua vieraalla kielellä. Opetuskieli on usein sekä opettajille että oppilaille vieras entinen siirtomaavallan kieli. Siksi opetus perustuu usein toistoon ja ulkoa opetteluun, ei vuorovaikutukseen ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Lukemaan oppiminen ja käsitteiden omaksuminen viivästyvät, kuten Mari Mannisen jutussa ”Koulutus ei takaa oppimista tai työpaikkaa” (HS 12.8.) todettiin.

Vaikka maan virallinen kielipolitiikka perustuisi yhden opetuskielen käyttöön, kielenylittävän pedagogiikan keinoin voidaan toteuttaa monikielistä opetusta. Oppilaiden sallitaan ilmaista ajatuksiaan omalla kielellään, ja kieltä vaihdetaan tarkoituksenmukaisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Opetuksessa käytetään monikielisiä materiaaleja ja sanastoja.

Pitkään on ollut vallalla yksikielisen opetuksen ihanne, jossa virallinen opetuskieli on ollut ainoa sallittu kieli luokassa. Viimeaikaisin tutkimus on kuitenkin osoittanut, että oppimistulosten kannalta tehokkaampaa on käyttää kaikkia luokassa läsnä olevia kieliä. Tarvitaan tutkimustietoon perustuvaa asennemuokkausta, jotta muiden kielten käyttö opetuksessa hyväksyttäisiin.

Monikielistä opetusta on kehitetty myös länsimaissa. Esimerkiksi kielikylpyopetuksesta on hyviä kokemuksia, vaikka opetuskieli on oppilaille vieras kieli. Miksei sama toimi Afrikassa? Toimii kyllä sikäli, että ainakin osa oppilaista oppii maan valtakielen melko sujuvan arkikäytön.

Käsitteellisemmän kielen oppiminen olisi välttämätöntä menestymiselle myöhemmissä opinnoissa. Se jää kuitenkin usein puolitiehen.

Syitä ovat oppimateriaalien ja pätevien opettajien puute. Heikosti opetuskieltä osaavat vanhemmat eivät kykene tukemaan opiskelua, ja arvostuksen puute omaa kotikieltä kohtaan heikentää oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota.

Äidinkielisen opetuksen merkitystä oppimiselle on korostettu pitkään. Siitä huolimatta koulutusta koskeva kielipolitiikka on monissa maissa edellä kuvatun kaltainen.

Syynä on usein valtaapitävän eliitin halu säilyttää asemansa. Heillä on varaa kouluttaa lapsensa parhaissa kouluissa, joissa nämä omaksuvat eurooppalaisperäisen valtakielen. Myös valtaosa kouluttamattomista vanhemmista haluaa lapsilleen koulutuksen eurooppalaisella kielellä, koska sen hallitseminen on ainoa keino nostaa sosiaalista ja taloudellista statusta.

Edellä kuvatuista syistä ei ole todennäköistä, että esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tehtäisiin radikaaleja koulutuspoliittisia uudistuksia. Koulutuksen kriisi vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös opetuskielen osalta.

Opettajien koulutus on avainasemassa koulutuksen kehittämisessä. Antamalla valmiuksia monikielisen opetuksen toteuttamiseen ja oppimateriaalien muokkaamiseen siihen sopiviksi voidaan tukea heidän ammattitaitoaan ja siten vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin.

Soili Norro

kieltenopettaja, tohtorikoulutettava

soveltava kielentutkimus, Turun yliopisto

