Vieraskynä

Erikoislaatuisen korona­virus­vuoden kääntyessä syksyyn Yhdys­valtojen ja Kiinan väliset jännitteet kasvavat monella rintamalla. Yhdys­valtojen presidentin Donald Trumpin marras­kuun vaaleihin tähtäävä presidentin­vaali­kampanja on vasta­tuulessa. Washingtonin suhteet Pekingiin ovat yksi vaalien keskeisistä teemoista, ja Eurooppaa vedetään yhä vahvemmin keskelle tätä poliittista kamppailua.

Siksi on hyvä uutinen, että Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti Yhdysvaltojen hyväksyneen eurooppalaisilta tulleen ehdotuksen luoda uusi väylä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliselle, Kiinaa koskevalle dialogille. Tällainen dialogi on enemmän kuin tarpeen.

On useita syitä olla huolissaan Kiinan kasvavasta itsevarmuudesta. Maa on päivittänyt sotilaallis-teknologista osaamistaan, ja kiinalaisten lisääntyneestä hybriditoiminnasta on tullut suuri huolenaihe ympäri Eurooppaa. Hybridisodankäynti on pitkään ollut keskeinen osa Kiinan strategiaa. Siihen kuuluu sekoitus harhauttamista ja tiedustelua, tavanomaisten ja epätavanomaisten joukkojen käyttöä sekä vaikuttamis­operaatioita.

Olennainen poliittinen kysymys kuuluu, mitä seuraavaksi. EU-maat onnistuivat löytämään yhteisiä strategisia näkemyksiä Kiinasta, mutta Nato on viime vuosina näyttänyt nukkuvan. Sotilasliitto kuitenkin tarvitsee viisaan Kiina-strategian.

Transatlanttinen strategia olisi länsimaiden yhteinen näkemys, jolloin Nato-maiden ei tarvitsisi yksin asemoida itseään suhteessa Kiinaan. Tehtävä ei ole helppo, sillä Kiina on ­solminut esimerkiksi kahdenvälisiä kauppasopimuksia kaikkien Euroopan maiden kanssa.

On väitetty, että Kiina on tarkoituksella halunnut heikentää Euroopan yhtenäisyyttä lukuisilla kauppa- ja investointisopimuksilla. Tämä voi pitää paikkansa, mutta sitä suuremmalla syyllä Nato-liittolaisten kannattaisi sopia yhteisestä linjasta Kiinan suuntaan.

Johdonmukainen strategia olisi kaksiosainen: yhtäältä se perustuisi puolustukseen ja pelotteeseen, toisaalta dialogiin ja yhteistyöhön. Ei ole todisteita siitä, että Kiina pyrkisi suoraan sotilaalliseen vastakkainasetteluun Nato-maiden kanssa tai uhkaisi sotilasliittoa tavanomaisin asein tai ydinasein. Mutta sotilasliiton tulisi korostaa, että se on valmis puolustamaan jäsenmaitaan ja niiden yhteisiä intressejä kyberhyökkäyksiä, dis­informaatiokampanjoita ja vakoiluyrityksiä vastaan.

Naton pitäisi myös suojata omaa kriittistä infrastruktuuriaan vahvemmin. Järjestön tulisi kehottaa Kiinaa noudattamaan kansainvälisiä normeja ja sääntöjä, erityisesti YK:n merioikeusyleissopimusta, ja valmistautumaan asevalvontasopimusten ja aseiden leviämistä estävien sopimusten vahvistamiseen. Naton olisi myös vedottava Kiinaan avoimuuden lisäämiseksi niin, että Kiinan ydinaseista, tavanomaisesta sotilaallisesta toiminnasta ja sen tavoitteista sekä puolustusbudjetista saataisiin enemmän tietoa.

Kiina on esittänyt huolen siitä, että Nato voisi perustaa sotilastukikohtia Kiinan lähialueille tai puuttua turvallisuuskysymyksiin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Naton pitäisi korostaa, että tämä ei ole tarkoituksena.

Yhdysvallat ja Kanada ovat kuitenkin Tyynenmeren rantavaltioita, joilla on oikeutettuja intressejä ­alueella, ja Natolle kumppanuudet Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Etelä-Korean kanssa ovat tärkeitä. Viestin pitäisi siis olla, että Nato ylläpitää näitä kumppanuuksia ja vahvistaa niitä tarvittaessa.

Toisaalta strategia tarjoaisi Kiinalle mahdollisuuden jäsenneltyyn ­dialogiin ja käytännön yhteistyöhön. Sopivista aiheista ei ole pulaa. Näitä voisivat olla ydinaseet, aseidenriisunta, Pohjois-Korean tilanne, kybernormien mahdollinen kehittäminen ja turvallisuus merialueilla. Kiinaa saattaisivat kiinnostaa Naton asema Afganistanissa, energiaturvallisuus ja terrorisminvastainen työ. Nato ja Kiina voisivat myös sopia sotilaallista luottamusta rakentavista toimista.

Suomi voisi yhtenä Naton arvostetuimmista kumppanimaista antaa tärkeän panoksen kokonaisuuteen. Helsingissä sijaitseva Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus voisi tarkkailla Kiinan vaikuttamistoimia ympäri Eurooppaa sekä neuvoa EU:n ja Naton jäsenmaita siinä, miten tällaiseen vaikuttamiseen voidaan vastata.

Stefanie Babst

Kirjoittaja johti vuosina 2012–2020 Natossa ryhmää, joka neuvoi sotilasliiton johtoa strategiaan liittyvissä kysymyksissä.

