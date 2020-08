Lääkärien Juhana Seppäsen ja Jussi Kiurun lääkärityövoiman tarvetta koskevaan ansiokkaaseen ja asiantuntevaan mielipidekirjoitukseen (HS 18.8.) oli pujahtanut pieni mutta tärkeä epätarkkuus. He kirjoittivat: ”Tällaista palvelukysynnän aggressiivista kasvattamista näkyy erityisesti vakuutusrahoitteisen terveydenhuollon maissa.”

Jos vakuutuksella korjataan jo syntyneitä terveyden puutoksia, ja siis maksetaan jokaisesta vastaanotosta ja hoitotoimenpiteestä erikseen, korjattavaa vanhenevassa väestössä riittää takuuvarmasti, eivätkä kustannukset ole kenenkään hallinnassa.

Jos taas maksetaan terveysriskin hallinnasta, koko asetelma kääntyy päälaelleen. Silloin puhutaan kapitaatiorahoituksesta. Kapitaatiorahoitusta ei kuitenkaan voida soveltaa yhden kansalaisen terveysriskin hallintaan edes silloin, kun kustannukset syntyvät perusterveydenhuollossa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jakolinjaa on totuttu pitämään hyvin selvänä, mutta tämä käsitys ei enää pidä paikkaansa. Hoitoa tulee tarjota ja tuottaa siellä, missä sen kustannusten ja syntyvän terveyshyödyn suhde on edullisin.

Toimiakseen hyvin kapitaatiorahoitus edellyttääkin yleensä yli sadantuhannen kansalaisen väestöpohjaa. Vasta sellaisessa joukossa yhden suomalaisen keskimääräiset kokonaiskustannukset rauhoittuvat noin 4 000 euroon vuodessa. Kuten kansainväliset esimerkit osoittavat, tällainen vakuutusmuoto onkin hyvin tehokas kokonaiskustannusten hallinnan väline.

Hyvän kustannusvaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää lisäksi, että järjestelmä on integroitu. Sillä on yksi rahoittaja, yksi toiminnallinen strategia, yksi vastuullinen johtaja ja yhteiset tietojärjestelmät. Lisäksi tiedon on kuljettava esteittä ja täysin ajantasaisesti eri toimijoiden välillä. Sirpaleiselta palvelumarkkinalta kaikki tämä puuttuu.

Juha Sipilän (kesk) hallitus yritti väkisin sovittaa kapitaatiorahoitusta erillisten kansalaisten peruspalveluiden rahoitukseen. Aikaa tärväytyi syksyn 2015 ”valinnanvapauden” lehmänkaupoista aina hallituksen kaatumiseen saakka eli kolme ja puoli vuotta.

Arvelen, etteivät kaikki kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat vieläkään ymmärrä, miten kallista, jälkeenjäänyttä ja kehitystä hidastavaa ratkaisua he olivat ajamassa.

Martti Kekomäki

terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori, Helsinki

