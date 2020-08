Mellunmäkeläisenä olen ihmetellyt Saariseläntien ja Saariselänkujan risteyksessä tehtäviä kallioperätutkimuksia. Saamani tiedon mukaan Helsingin kaupunki suunnittelee kallioalueelle kerrostalotuotantoa. Kallioalue on kaunis ja monelle mellunmäkeläiselle tärkeä virkistysalue. Kalliimpaa paikkaa asuntotuotannolle parkkipaikkoineen tuskin alueeltamme löytyy. Ekologisuus rakentamisessa ei näytä olevan kaupungille tärkeää.

Huoleni on se, että viihtyvyys alueella häviää ja yleiset palvelut jäävät vaille huomiota. Mellunmäentien ja Saariseläntien eteläpuolelle on valmistumassa kaupungin rakennuttamia kerrostaloja, vanhan puretun ostoskeskuksen alueelle rakentamisen lisäksi. Lisäksi Länsimäentien varteen on tulossa merkittävä määrä uudisasuntoja. Siellä olisi kyllä lisää rakennuskelpoista maata kalliorakentamisen sijaan.

Ehdotus Mellunmäen keskuksen asemakaavasta valmistunee vuonna 2022. Keskuksen rakentamisen toteutuksen ajankohta on sitten aivan eri asia. Siis satojen uusien asukkaiden kanssa saamme katsoa alueemme kurjistamista. En ymmärrä tällaista rakennuspolitiikkaa ja alueemme luontoarvojen polkemista.

Miksi Helsingin kaupunki lisää asuntotuotantoa kauniiden kallioalueidemme kustannuksella eikä huolehdi alueemme viihtyvyydestä ja asukkaiden palveluiden kehittämisestä yhdessä rakennusprojektiensa kanssa?

Raimo Mäki

Helsinki

