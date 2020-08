Koronavirustestaus on ruuhkautunut, vaikka flunssakausi on vasta alkamassa. Lapsiperheillä on ollut hankaluuksia, kun vähäisistäkin hengitysoireista kärsiviä lapsia ei ole saanut viedä päiväkotiin ilman negatiivista testitulosta. Suma ei voi olla vaikuttamatta kokonaistilanteeseen ja työtehoon.

Kesällä on julkaistu tutkimusta niin sanotusta sample poolingista tai pool testingistä eli näytteiden yhdistämiseen perustuvasta testauksesta koronaviruksen kohdalla. Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) suosituksen mukaan menetelmää voidaan käyttää, kun tapausten määrän arvioidaan olevan kohdejoukossa pieni. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella se oli Ylen uutisen (14.8.) mukaan noin 0,2–0,7 prosenttia.

Maallikkona en pysty arvioimaan asiaa, mutta kysyn: voisiko sumaa purkaa näin? Sopiva pilottiryhmä olisivat oireettomat altistuneet, jotka voitaisiin määrätä karanteeniin odottamaan tulosten valmistumista. Lisäksi menetelmää voitaisiin kokeilla seulonnassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, kohteena vaikkapa terveydenhuoltohenkilöstö.

Juho Tupakka

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.