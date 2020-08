Helsingin Sanomat (16.8.) kertoi, kuinka etäkoulu teki näkyväksi sen, että peruskoulun oppilaiden lähtökohdat ja oppimistulokset eriytyvät. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen alustavat tulokset kuitenkin kielivät, että etäopetus on sujunut niin opettajien, huoltajien kuin oppilaidenkin mielestä pääosin hyvin.

Vastasin huoltajana kyseiseen tutkimukseen. Järkytyin siitä, ettei yksikään kysymyksistä liittynyt arviointiin. Onko todella niin, ettei edes koronakevät nosta huolta siitä, mitä maassamme arvioinnin nimissä tehdään ja toisaalta jätetään tekemättä? Olisi syytä, sillä oppilaamme ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, millaisia arviointimenetelmiä opettajat käyttävät.

Arviointi on mitä suurimmassa määrin eettistä toimintaa. Se konkretisoi oppilaalle opettajan ihmiskäsityksen. Harva tulee miettineeksi, kuinka tyly opintokokonaisuuden lopuksi pidettävän summatiivisen kokeen viesti on: aivan kuin oppilas olisi vain arvostelun kohde, jonka ei uskota voivan muuttaa toimintaansa palautetta saatuaan.

Nyt koronakeväänä summatiivisen kokeen viesti oli osalle oppilaista tylyäkin tylympi: ”Arvosana 4, lunttaaminen”. Sen sijaan, että lunttaamisen vaarat olisivat herättäneet opettajat pohtimaan omia arviointikäytäntöjään, moni opettaja päätyi kääntämään ongelman oppilaan ongelmaksi ehkä itsekin tiedostaen, että osa arvatenkin osaa luntata fiksusti. Ylen kyselyyn vastanneista runsaasta 760 lukiolaisesta useampi sata paljasti harrastaneensa vilppiä etäopetuksen aikana (Yle 18.5.).

Toisin kuin summatiivinen arviointi formatiivinen eli oppimisen aikainen arviointi konkretisoi oppilaalle, että opettaja ei pelkästään usko oppilaan kehittymiskelpoisuuteen vaan myös auttaa oppilasta kehittymään havaittujen puutteiden pohjalta.

Perusopetuslaki ja lukiolaki ovat velvoittaneet opettajia jo 20 vuotta arvioinnilla edistämään sekä oppimista että oppilaan itsearviointitaitoja. Keskeistä on ymmärtää, että formatiivinen arviointi ei ole jotain, joka vain tapahtuu oppilaalle. Oppilas on siinä myös itse aktiivinen toimija. Hän tietää, mitä tavoitteita oppimiselle on asetettu ja millä kriteereillä tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

Osaamisen mittaaminen ei ole tulostavoite, vaan mittauksia tehdään, jotta tiedetään, missä ollaan tällä hetkellä menossa ja mitä apuja tarvitaan, jotta todellakin päästään sinne minne ollaan menossa.

Formatiivista arviointia soveltavan opettajan lähtökohtana on huoli, että oppilas ei todennäköisesti ole oppinut kaikkea sitä, mitä hänen olisi pitänyt oppia. Jotta opettaja pystyisi auttamaan oppilasta, hän pyrkii löytämään oppimisen ongelmia. Hän ei elä illuusiossa, jossa kaikki oppivat kaiken, kunnes toisin summatiivisella arvioinnilla todetaan.

Marika Toivola

tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

