Nopeasti kasvanut koronatestien kysyntä on ruuhkauttanut testauksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkakeskuksen mukaan testauksen pullonkaula on näytteenotossa, ja testauskapasiteetin nostaminen valtakunnallisia linjauksia vastaaviksi edellyttäisi vähintään 600 henkilön lisäystä näytteenottoon.

Näytteenoton korkeakoulutetuista ammattilaisista – bioanalyytikoista – oli huutava pula jo ennen koronaepidemiaa erityisesti Uudenmaan alueella. Työvoimapulan myötä tehtäviä on siirretty myös muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Bioanalyytikot syventyvät opinnoissaan näytteiden ottoon, niitä sääteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin sekä suosituksiin.

Koronanäytteen ottaminen on vaativaa työtä. Tehtävissä vaaditaan riittävä osaaminen ja sitoutuminen potilaan ja näytteen ohjeiden mukaiseen tunnistamiseen, laadukkaan näytteen ottamiseen, merkitsemiseen, säilyttämiseen ja toimittamiseen analysoitavaksi. Virheet näytteenotossa voivat pahimmillaan johtaa vääriin negatiivisiin tuloksiin ja sen myötä taudin leviämiseen ja tartuntojen jäljittämisen vaikeutumiseen.

Diagnostiikan luotettavuuden kannalta on oleellista, että virheet näytteenotossa minimoidaan. Kun rekrytoidaan nopealla tahdilla suuri määrä uusia näytteenottajia, joiden peruskoulutukseen näytteenotto ei kuulu, perehdytykseen on kiinnitettävä huomiota. On välttämätöntä, että koronanäytteenoton perehdytyksestä ja osaamisen varmistamisesta vastaavat asiantuntijat, bioanalyytikot. Hyödyntämällä täysimittaisesti heidän osaamistaan ja ohjaustaan voidaan välttää virheitä, edistää potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia.

Tehyn vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan näytteenottotyötä tekevät kokivat suurimmiksi ongelmiksi ja potilasturvallisuusriskiksi työssään kiireen sekä henkilöstön riittämättömän näytteenotto- ja täydennyskoulutuksen.

Selvityksen mukaan laboratorioprosessi onnistuu laadukkaasti ja potilasturvallisesti, kun näytteenotossa työskentelee riittävästi bioanalyytikkoja.

Eurooppalainen kliinisen kemian ja laboratoriolääketieteen kattojärjestö The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) on suosittanut näytteenottajien osaamisen varmistamista terveydenhuollossa laadun ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme kansallisen suosituksen siitä, mitä osaamista näytteiden ottoon osallistuvilta vaaditaan ja miten osaamisen ylläpitäminen varmistetaan. Tutkimukset osoittavat, että näytteenottotehtävissä toimivilla pitää olla hyvä tutkintoon kuuluva perusopetus, säännöllinen täydennyskoulutus sekä näytöt osaamisesta. Koronadiagnostiikan keskeisimmän tehtävän – näytteenoton – laadusta ei pidä tinkiä.

Sina Nordman

terveystieteiden maisteri, bioanalyytikko

Marja-Kaarina Koskinen

Master of Science, opetusneuvos

Seija Tuokko

opetusneuvos, lehtori (emerita)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.