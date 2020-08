Outi Seppälä kirjoitti (HS Mielipide 19.8.) osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaiden merkityksestä työssä jatkamisessa ja työllistämisessä. Tätä samaa keskustelua käydään jatkuvasti, mutta sen lähtökohta on kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta täysin mieletön.

Nuoria työttömiä (15–24-vuotiaat) on kymmeniätuhansia. He ovat niitä, joiden pitäisi tulevaisuudessa elättää vanhuksia ja ylläpitää muun muassa kansantalouden mekanismeja, tuotantoa ja palveluja. Mitä järkeä on jatkaa meidän vanhusten työuria? Todellinen ongelma on, että kun tulee nuorten vuoro astua remmiin, he eivät ole enää nuoria eivätkä yksinkertaisesti osaa olla ”töissä”, vaikka ammatin osaisivatkin.

Jouko Heyno

filosofian maisteri, Turku

