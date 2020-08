Suomalaisten lasten, erityisesti poikien, osaamisen taso on laskenut. Tätä osoittavat muun muassa peruskoulun päättövaiheen Pisa-vertailut. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreen selvityksen perusteella koulunsa aloittavilla lapsilla oli merkittäviä eroja matematiikan ja äidinkielen osaamisessa. Osaamisen erot liittyivät tehostetun tai erityistuen päätökseen esikoulussa, suomen tai ruotsin kieleen toisena kielenä, lähisuvun oppimisvaikeuksiin, vanhempien matalaan koulutustasoon ja syntymiseen loppuvuonna. On huolestuttavaa, että myös sukupuolierot osaamisessa kasvavat.

Anu Ubaud arvioi kolumnissaan (HS 9.8.) Karvin tuloksia ja osui jo otsikossaan asian ytimeen: ”Mitä pojille tapahtuu ekaluokan jälkeen?”

Jotain on ilmiselvästi tapahtunut. Peruskoulun päättötodistusten arvosanat ovat pojilla kaikissa aineissa matalammat kuin tytöillä. Erityisesti poikien lukutaito on hiipumassa. Oppimistuen piirissä olevista lapsista kaksi kolmasosaa on poikia. Loppuvuotena syntyneet lapset menestyvät koulussa pysyvästi alkuvuotena syntyneitä huonommin. Hitaimmin oppivat voivat olla jopa kaksi vuotta nopeimpia jäljessä – ja hitaasti oppivia poikia on enemmän. Kokemusten ja tutkimustenkin perusteella pojat kehittyvät erityisesti itsesäätelyn taidoissa tyttöjä hitaammin. Tutkimukset viittaavat myös tyttöjen ja poikien psykofyysisen kehityksen eroihin jo syntymästä alkaen.

Sukupuolella on väliä. Yksilöllinen vaihtelu on tietysti suurta. Onko biologinen, psykofysiologinen sukupuoli unohtunut oppimista arvioitaessa?

Neurobiologisen kypsymisen eritahtisuus – pojilla hitaampi kypsyminen esimerkiksi aivojen etuotsalohkojen osalta – olisi otettava huomioon oppimisympäristöjen ja opetuksen suunnittelussa. Ehkä kaikilta pojilta ei kannata odottaa suurta itseohjautuvuutta, ehkä he kaipaavat enemmän aikuisjohtoisuutta. Ehkä ei pidä vain tyytyä siihen, että pojat eivät jaksa keskittyä, koska he ovat poikia. Pojat eivät ole tyttöjä kelvottomampia – nykyisessä koulussa ja kotona heidän alisuoriutumisensa hyväksytään liian usein. Ehkäpä kannattaa ottaa huomioon biologia ja auttaa poikia oppimaan ja keskittymään heidän kehitystasonsa mukaisesti.

Alisuoriutumisesta on haittaa yksilölle ja yhteiskunnalle. Se syrjäyttää ja vaarantaa koulutuksellisen tasa-arvon. Peruskoulussa saavutetut taidot ja päättötodistuksen arvosanat ratkaisevat jatkokoulutuksen. Koulutuspoliittisissa ratkaisuissa ja suunnittelussa olisi kuultava myös lasten psyykkisen ja fyysisen kehityksen asiantuntijoita, muun muassa lastenlääkäreitä.

Ilkka Kaitila

lastentautien ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, dosentti, Helsinki

Nina Sajaniemi

neuropsykologi, kasvatustieteen professori, Espoo

Vappu Taipale

lastenpsykiatri, pääjohtaja emerita, professori h.c., Helsinki

