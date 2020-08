Helsinkiläiset haluavat säilyttää kaupunki­kuvallisesti ja historiallisesti merkittävät, arvokkaat ja kauniit vanhat rakennuksensa. Tämä kävi ilmi ”osallistuvan budjetoinnin” äänestyksessä. Se järjestettiin vuosina 2018–2019. Äänestyksessä helsinkiläiset saivat ehdottaa hankkeita, joihin he haluavat kaupungin rahojaan käyttävän.

Selvitys oopperatähti Aino Acktén huvilan kunnostamisesta sai Helsingin kaakkoisen suurpiirin äänestyksessä asukkailta 2 727 ääntä. Herttoniemen liikuntapuiston kunnostus hävisi niukasti 2 710 äänellä.

Tullisaaren puistossa Laajasalossa sijaitseva ja suojeltu Acktén huvila (1877) kärsi vesivahingon vuonna 2011 ja on ollut siitä lähtien muun muassa huvilasta löydetyn sädesienen takia suljettuna, tyhjänä, käyttämättömänä ja korjaamattomana.

Huvila oli kaupungin myytävien kiinteistöjen listalla. Nyt kaupunki myönsi äänestyksen voittajalle kunnostamisen selvittämiseen 100 000 euroa osallistuvan budjetoinnin 4,4 miljoonan määrärahasta.

Myös Helsingin kaupunki haluaa säilyttää ja pitää kunnossa arvokkaat ja suojellut rakennukset. Mutta ei välttämättä omassa omistuksessaan. Helsingin kaupunginhallitus päätti 22. kesäkuuta toimitilastrategiastaan. Se on pitkälle tulevaisuuteen katsova sopimus siitä, millainen ja millaisten kiinteistöjen omistaja Helsinki haluaa olla.

Strategian linjausten kohta kuusi kuuluu seuraavasti: ”Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Helsingin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa puolestaan todetaan kaupungin harjoittavan ”aktiivista omistajapolitiikkaa luopumalla niistä tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa”.

Muita strategisia syitä voivat olla monipuolisen kaupunkikulttuurin kehittäminen, jonkin alueen elävöittäminen ja kehittäminen tietyn kiinteistön avulla.

Helsingin kaupungin tavoite on siis sama kuin kaupunkilaisten: pitää arvokkaat rakennukset kunnossa ja yleisessä käytössä. Helsinki on kuitenkin todennut, ettei sillä ole taloudellista kykyä kuin korkeintaan pitää kiinteistöt sellaisessa kunnossa, että niiden seuraava omistaja pystyy peruskorjaamaan ne. Helsinki omistaa noin 1 800 kiinteistöä. Osa niistä on suojeltuja rakennuksia, joille kaupungilla ei ole käyttöä. Ne ovat väliaikaiskäytössä tai tyhjinä.

Onnistuneita myyntejä lueteltiin viime tiistaina kaupunkiympäristölautakunnassa: Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paciuksenkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila, Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset.

Lautakunta antoi lausuntonsa vastauksena valtuutettu Seija Muurisen (kok) aloitteeseen, jossa toivottiin kaupungin tarkistavan myyntipolitiikkaansa niin, ettei se asettaisi suojeltuja taloja samalle myyntilistalle muiden kiinteistöjensä kanssa. Muurinen käytti esimerkkinä aiemmin myynnissä ollutta Acktén huvilaa.

Parhaiten talot pysyvät kunnossa, kun niissä on omistaja tai vuokralainen, jolla on halua ja taloudellista kykyä investoida pitkäaikaisesti kiinteistön kunnossapitoon – ja kun taloissa on toimintaa.

Ei tarvitse olla mielen jättiläinen, kun verrokkeina ajatuksiin lipsahtavat kaupungin omistamat Lapinlahden sairaala puistoalueineen (1841) sekä Helsingin vanhin ravintola, Ravintola Kaisaniemi (1827).

Lapinlahtea ovat kunnostaneet sen vuokralaiset ja toimijat. Ennen heitä taloa hallitsivat ja turmelivat vandaalit. Kaupungin myyntipuuhat kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin kanssa menivät pieleen poliitikkojen kumottua hankkeen kesäkuussa.

Ravintola Kaisaniemi on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun sen yrittäjä teki konkurssin vuonna 2019. Julkisuudessa on otettu voimakkaasti kantaa sen puolesta, että kaupunki kunnostaisi tyhjänä surulliseen tilaan joutuneen arvokiinteistönsä.

Osallistuvan budjetoinnin toinen vaihe koetetaan saada käynnistymään tänä syksynä. Kaupunki on kaksinkertaistanut budjetin 8,8 miljoonaan euroon. Asukkailla on paljon hyviä ideoita. On hyvä, että niitä myös kuunnellaan.

Aina ei ole ollut niin.

Kaupunkilaisten selkeä halu säilyttää vanhat arvotalonsa kielii myös ilmapiirin ja asenteiden muutoksesta menneisiin vuosikymmeniin nähden: vanha ei enää olekaan kelvotonta ja rumaa.

