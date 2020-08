Marianne Vihervuori (HS Mielipide 23.8.) kirjoitti suomalaisten lihomisesta ja ehdotti makeishyllyjen piilottamista myymälöissä. On oikein suunnata muutosvaatimukset muualle kuin yksilöihin.

Asia, josta puhutaan liian vähän, on pakkausten ja annosten salakavala suureneminen. Amerikasta rantautunut kulttuuri on johtanut siihen, että meilläkin painon pitäminen normaalina on entistä vaikeampaa. Esimerkiksi pakatut jäätelöt, tuutit ja muut annosjäätelöt ovat isompia kuin ennen ja sisältävät paljon erilaisia sokeripitoisia kastikkeita, suklaamuruja ja hilloja. Kaupasta ei enää löydä yksinkertaista suklaatuuttia. Sen sijaan tarjolla on suklaalla, valkosuklaalla ja muilla kuorrutteilla ällöttävän makeaksi maustettuja jäätelöitä.

Meillä kahviloissa on vaikeaa noudattaa hoikkien ranskattarien reseptiä: kaikkea voi syödä, mutta pieniä annoksia. Korvapuustit, pullat ja kakkupalat ovat enimmäkseen jättikokoisia, samoin kerrosvoileivät ja ylisuuret patongit pursuilevine täytteineen. Jos haluaa kävelylenkillä poiketa kahvilaan ja nauttia kahvin kanssa yksinkertaisen voileivän, sellaista ei löydy.

Kahviloissa ja ravintoloissa käydään entistä enemmän ja ne ovat olennainen osa kaupunkikulttuuria. Kaikkea voi syödä, annoskoko ratkaisee. Harvalla on itsekuria jättää isosta herkusta puolet syömättä. Sitä paitsi se näyttää tuhlaukselta.

Elintarviketeollisuuden ja kaupan tulisi ymmärtää vastuunsa eikä vaivihkaa lisätä kansalaisten kalorinsaantia. Isoja kaloriannoksia taitavat työssään nyky-yhteiskunnassa kuluttaa vain rakennusmiehet.

Leena Laurila

Turku

