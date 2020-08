Istun täpötäydessä Onnibussissa matkalla Helsingistä Porvooseen. Jo valmiiksi ahdas bussi on täytetty viimeistä paikkaa myöten. Turvavälejä on mahdotonta pitää, ja suurin osa matkustajista ei noudata maskisuositusta. Yli puolella matkustajista ei ole maskia, itselläni on. Ahdistaa ja turhauttaa!

Kun kerran kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä etenkin silloin, kun lähikontakteja ei voi välttää, miksi se ei ole pakollinen julkisessa liikenteessä? Suositukset eivät tunnu hetkauttavan suurinta osaa suomalaisista, joten maskipakko on ainoa keino. Tämä on normaali käytäntö monessa muussa Euroopan maassa. Miksei siis myös meillä Suomessa?

Eeva Hautala

Kotka

