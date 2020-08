Vieraskynä

Lastensuojelun jälkihuollolla tarkoitetaan lapselle ja nuorelle huostaanoton loppumisen jälkeen tarjottavia tukitoimia. Siihen ovat oikeutettuja lapset ja nuoret, jotka ovat olleet huostaan otettuina tai vähintään puoli vuotta kodin ulkopuolelle sijoitettuina.

Vuonna 2018 jälkihuollon tukea sai noin 7 500 lasta ja nuorta.

Noin neljä viidestä jälkihuollon asiakkaasta on 18 vuotta täyttäneitä nuoria, joiden sijoitus kodin ulkopuolelle on täysi-ikäisyyden myötä päättynyt. Itsenäistyvien nuorten tukeminen muodostaakin valtaosan jälkihuollon tehtävistä. Lastensuojelulaki määrittelee jälkihuollon tavoitteet. Toteuttaminen on kuntien sosiaalityön vastuulla.

Vuoden 2020 alussa jälkihuolto-oikeuden ikäraja nostettiin 21 vuodesta 25 vuoteen. Uudistus on tarpeellinen: monet sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret tarvitsevat pitkäaikaista tukea. Itsenäisen elämän rakentamista hankaloittavat muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä ylivelkaantuminen. Koulutus ja työllisyys jäävät näiden nuorten kohdalla usein selvästi heikommiksi kuin muulla väestöllä.

Nykyään on tavallista, että vanhemmat tukevat lapsiaan eri tavoin pitkälle aikuisikään saakka. Sijoitettuna olleilla nuorilla vastaava tuki voi eri syistä puuttua. Välit vanhempiin voivat olla poikki. Vanhempien omat vaikeudet saattavat jopa kokonaan estää lapsen auttamisen.

Jälkihuollolla onkin keskeinen rooli monen sijoitetun nuoren aikuisuuden muotoutumisessa. Osa nuorista pärjää vähäisellä tuella, mutta vaikuttaa siltä, että jälkihuollon piirissä on entistä enemmän nuoria aikuisia, joiden haasteet ovat monimuotoisia, yhteen kietoutuneita ja kokonaisuudessaan haastavia. Koronavirusepidemia ja siitä seuraavat taloudelliset ja sosiaaliset haasteet tuskin helpottavat näiden nuorten tilannetta.

Mikäli kodin ulkopuolisesta sijoituksesta itsenäistyvää nuorta ei kyetä tukemaan riittävästi, valuvat lastensuojelun kautta tarjotut mittavat panostukset lapsuusajan turvallisuuteen ja tasapainoiseen kasvuun pahimmillaan tyystin hukkaan. Jälkihuoltoon kannattaa siis panostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että jälkihuollon ikärajan nosto lisää sen kustannuksia nykyisestä noin 30 miljoonasta noin 80 miljoonaan euroon seuraavien neljän vuoden aikana. Tarjottavien palveluiden vaikuttavuus on kuitenkin varmistettava rahoituksen lisäämisen ohella.

Esimerkiksi Tanskassa jälkihuollon ikärajaa nostettiin 2000-luvun alussa 20 vuodesta 22 ikävuoteen. Muutos ei kuitenkaan lisännyt nuorten koulutusta, työllisyyttä eikä tuloja.

On siis syytä ryhtyä laajempaan jälkihuollon kehitystyöhön. Palvelujärjestelmää on uudistettava kokonaisvaltaisesti siten, että se pystyy vastaamaan itsenäistyvän nuoren yksilöllisiin tarpeisiin tehokkaasti ja viiveettä. Asiakassuhteen on oltava arvostava, pitkäkestoinen ja luottamuksellinen. Palvelujärjestelmän pitää olla ymmärrettävä ja päätöksenteon avointa.

Jälkihuollon sisällöissä on keskeistä vahvistaa niin arjen sujumista kuin kouluttautumista ja työuran alkuakin. Siksi lastensuojelun tulee jatkossa toimia nykyistä tiiviimmin yhteistyössä muun muassa koulutus- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Jälkihuollon piiriin tulee myös aiempaa enemmän nuoria perheitä, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja sen yhdistämiseen koulutus- ja työuraan.

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle perustuu arvioon, jonka mukaan sijoitus turvaa lapsen tasapainoisen kehityksen kotioloja paremmin. Tämän lupauksen täyttäminen edellyttää, että panostus kantaa aikuisuuteen asti. Jälkihuollon ikärajan noston myötä Suomessa on tähän nyt poikkeuksellisen hyvät edellytykset.

Jälkihuoltoon panostaminen on sekä eettisesti perusteltua että taloudellisesti kannattavaa. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa meidän ei pidä toistaa 1990-luvun lamavuosien virheitä.

Nyt on aika lisätä jälkihuollon voimavaroja ja uudistaa palveluita. Hyvinä lähtökohtina uudistukselle toimivat sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna julkaisema raportti sekä hallitusohjelman kirjaus jälkihuollon uudistamisesta.

Tutkimustietoa tehokkaista keinoista on siis saatavilla, ja tavoite on asetettu. Nyt tarvitaan enää toteutus.

Antti Kääriälä ja Marko Manninen

Kääriälä ja Manninen ovat erikoistutkijoita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

