Nyt on saatu suomeksi Krister Wahl­bäckin Jättiläisen henkäys, jossa tarkastellaan Ruotsin Suomi-suhteen kahta vuosi­sataa valtio­yhteyden katkeamisen (1809) jälkeen.

Jättiläinen on tietysti Venäjä. ’Henkäys’ on kesy suomennos, sillä ande­dräkt viittaa myös hengityksen hajuun, hönkäilyyn.

Näin merkittävää ruotsalaista teosta Suomesta ei olisi aiemmin odotettu yhdeksää vuotta, mutta sen se nyt vei. Käännös­rahojen hankintaan tarvittiin niinkin kiireinen herra kuin entinen pääministeri Carl Bildt. Wahl­bäck ei nähnyt pääteoksensa suomennosta, sillä hän kuoli vuonna 2013.

Wahlbäck oli harvinainen ruotsalainen tutkija: hän oli koko pitkän uransa aidosti kiinnostunut Suo­mesta. Hän oli oikea professori ja korkea diplomaatti – Suomessa vas­taavaan on yltänyt Klaus ­Törnudd.

Näyttö ruotsalaisen kiinnostuksen yleisestä tasosta saatiin, kun meillä oli juuri haettavana poliittisen historian professuuri. Tuli 84 hakemusta joka puolelta maailmaa, Yhdysvaltoja ja Kiinaa myöten, mutta ei yhtä ainutta Ruotsista.

On toinenkin Suomesta kiinnostunut professori, Torkel Jansson. Lakien ja komiteamietintöjen nojalla hän esitti, että suomalaista yhteiskuntaa hallinnoitiin koko Venäjän vallan ajan ja pitkään sen ylikin Tuk­holmasta, siis aina mallina Ruotsi.

Kuten tiedetään, Suomessa on sakeita Ruotsi-komplekseja urhei­lussa, ulkopolitiikassa ja muualla. Wahlbäck perustelee järkevästi ja elegantisti Ruotsin kannanottoja ja menettelyjä sodassa ja rauhassa. Pian samoista teemoista tulee älyllinen suomalainen puheenvuoro, kun Mikko Majanderin Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta ilmestyy. Kahta kirjaa kannattanee lukea rinnan.

Torkel Janssonin ala, naapuri­yhteiskuntien vertailu, askarruttaa nuoria tutkijoita. Viime perjantaina väitteli Sophy Bergenheim sosiaalialan järjestöjen roolista hyvinvointivaltion rakentamisessa, aiemmin Ilkka Kärrylä talouden ja demo­kratian suhteesta Suomen ja Ruotsin keskusteluissa.

Toki kompleksit ovat yhä läsnä, täällä ja siellä. Ikään kuin leikillään Ruotsin koronatsaari Anders Tegnell vetosi siihen, ettei suomalaisen kollegan kasvoja sentään ole tatuoitu ihmisten iholle, niin kuin hänen.

Uutta on kumppanuuden ripeä syveneminen puolustuksen ja turvallisuuden alueella. Entistä puolustusministeriä Jussi Niinistöä (sin) ei voine epäillä Ruotsin tai sikäläisen sosiaalidemokratian ihailijaksi, mutta niin vain hänkin osansa teki. Valtion etu vei miestä.

Saa toki miettiä, miten varma puolustuksen kumppani Ruotsi on. Tähän täytyy heti sanoa, ettei ­kompleksien pohja aina ole vankka. Ei Suomi olisi selvinnyt sodasta niin kuin selvisi, ellei Suomen takana (kun katsoi Moskovasta) olisi sijainnut Ruotsi. Ruotsi auttoi pelkällä olemassaolollaan ja mittavin toimin, kuten ottamalla – suunnilleen päivän varoitusajalla – Lapin siviilit turvaan, kun saksalaiset piti karkottaa pohjoisesta.

Menneissä kriiseissä Ruotsi toimi oman etunsa pohjalta, ja niin mennään vastakin. Ei se muutu, se on valtioiden luonne. Mutta Ruotsi on toinen niistä kahdesta valtiosta – toinen on Viro –, joille Suomi on ykkösluokan turvallisuuskysymys. Itsenäinen Suomi on Ruotsin elintärkeä etu, ja tällä erää Ruotsi tarvitsee Suomea, joka ei kylmän sodan päätyttyä ajanut puolustustaan alas.

Usein korostetaan Ruotsin ja Suomen ulkopoliittista tyylieroa. Ruotsalaiset moralisoivat, suomalaiset ovat kokemuksensa nojalla kyynisiä realisteja. Niinpä, mutta toisen vallitseva ominaisuus on piilevänä myös toisella. Suomalaiset ovat moraalisempia kuin ovat voineet näyttää, ruotsalaiset karskimpia kuin myöntävät. Kyllä Wahlbäckin lukija tämän näkee. Tyylejä voi kenties sovittaa yhteen.

Oman motiivinsa yhteistyöhön tuo demokratian ajautuminen ­nykymaailmassa ahtaalle. Moni uskoi 1990-luvulla demokratian lopulliseen voittoon maailman mitassa, mutta vuoden 2006 jälkeen se on lakannut etenemästä poliittisena järjestelmänä. Nyttemmin sen piiri supistuu.

Jos demokratia maailmassa loppuu, ei se ensimmäisenä lopu Pohjoismaissa. Täällä sillä on luja perinne ja sitkeyttä, resilienssiä. Valmiudet elää yli synkkien aikojen ovat vahvemmat kuin monessa muussa kolkassa.

Siitä Suomen ja Ruotsin yhteistyö saa lisää mieltä ja tarkoitusta.

Kirjoittaja on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa.