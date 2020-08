Nasujaiset puhuttavat jälleen (HS Mielipide 24.8.). Moni aikuinen on ilmaissut somessa paheksuntansa tälle perinteelle, ja eräät ovat jopa suoraan hyökänneet lukioiden rehtoreita ja henkilökuntaa vastaan. He eivät kuitenkaan voi vaikuttaa paljon asiaan, sillä nasujaiset on koulun ulkopuolinen tapahtuma.

Aikuisten mielestä tällainen käytös ei kuulu lukioon. Itse olen jokseenkin eri mieltä. Olisi kiva, jos aikuiset pysähtyisivät kuuntelemaan meitä nuoria.

Nasujaisten ydinajatus on hyvin yksinkertainen. Uudet lukiolaiset kastetaan ”täysivaltaisiksi lukiolaisiksi” lukuvuoden alussa. Tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa. Nasujaisiin kuuluvat erilaiset pelit, vanhempien oppilaiden palvominen sekä nasutettavien sotkeminen. Ulkopuolisen korvaan tämä kuulostaa rajulta, mutta on tärkeää muistaa, että nasujaiset on vapaaehtoinen tapahtuma. Mitään sanktioita ei tule, jos nuori ei halua osallistua niihin. Ainoa seuraamus nasujaisten väliin jättämisellä on se, ettei vanhempana opiskelijana saa nasuttaa muita.

Joissain kouluissa nasujaiset menevät valitettavasti yli rajojen. Ulosteeseen sotkeminen sekä väkivalta ovat asioita, joita en hyväksy. Jos raja ylittyy ja jollekin tulee paha mieli, on menty pahasti pieleen. Toistaiseksi meidän lukiossamme näin ei ole käynyt. Itse nautin omista nasujaisistani.

Ykkösten kuuluu saada tietää, mistä nasujaisissa on kyse, jotta he voivat päättää osallistumisesta. Tärkeää on nasujen turvallisuus ja hyvä mieli. Nasujaisiin ei mennä kiusaamaan ja traumatisoimaan, vaan kohtuus pitää muistaa. Uloste, virtsa, potkiminen, etikan laittaminen silmiin ja muu vastaava väkivalta pitää kitkeä. Samoin pitää muistaa, että huorittelu ja turha nöyryyttäminen on mautonta ja typerää. Myös roskat ja syntyneet jäljet tulee siivota.

Nasujaiset on todella hauska tapahtuma, kun ne osataan järjestää oikein. Ne luovat yhteenkuuluvuutta muiden nasutettavien kanssa.

Helsinkiläinen abiturientti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.