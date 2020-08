Julkiset rakennushankkeet halutaan nykyään toteuttaa sijoittajavetoisesti. Sama muodinmukainen kehitys vaikuttaa myös asuntorakentamisessa. Helsingin kaupungin nykyjohto on sitoutunut tiukasti uusliberaalin talouspolitiikan kuvioihin, siksi kaupunkisuunnittelukin on siirretty lähemmäksi sen päätösvaltaa.

Arvokkaat rakennukset ja kaupunkitila ovat kaupan, kaikki alueet voidaan antaa sijoittajien suunniteltaviksi. Kaupunkisuunnittelu on muutettu liiketoimeksi, ja suunnittelun ammattilaiset koetaan kiusallisiksi. Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva ovat vain ”makuasioita”. Näitä hankkeita on ollut useita ja lisää on tulossa, yhtenä tärkeimmistä uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo.

Sijoittajan etu on vain poikkeustapauksessa myös kaupungin ja kaupunkilaisten etu. Viimeisin yllättäen esiin tullut kohde on Helsingin Elielinaukio (HS Kaupunki 15.8.), joka ei ole kiireellisimpiä suunnittelukohteita. Helsingin Sanomien julkaisema kritiikitön juttu oli kovaa markkinointia. Hyvään kaupunkisuunnitteluun pyrkivät ajatukset oli pois pyyhitty sijoittajan toiveunien tieltä.

Sijoittajan ja kaupungin johdon sopimaa isoa rakennusvolyymia tungetaan eräälle kaupungin keskeisimmistä paikoista sen sijaan, että avoimesti ja läpinäkyvästi tuotaisiin keskusteluun ensiksi tavoitteet ja järjestettäisiin yleinen ideakilpailu vaihtoehtojen tutkimiseksi.

Eliel Saarisen satavuotias Rautatieasema, yksi suomalaisen arkkitehtuurin tunnetuimpia ja kansainvälisesti arvostetuimpia kohteita, on jäämässä keinottelun jalkoihin.

Kari Järvinen

arkkitehti, Helsinki

