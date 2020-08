Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen nosti hyvin esiin (HS Vieraskynä 17.8.) tarpeen standardisoida ja digitalisoida asunto-osakeyhtiöihin liittyvät tiedot ja tietopalvelut.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että suuri osa isännöitsijäntodistuksella välitettävästä tiedosta on osakeyhtiöissä tyypillisesti jatkuvasti muuttuvaa tietoa, jonka oikeellisuudesta isännöitsijä vastaa. Siksi on tärkeää, että tietojen keruun lisäksi samalla kehitetään sujuvasti toimivia digitaalisia palveluita isännöitsijöiden käyttöön.

Palvelukehityksessä yrityksillä on luontainen motiivi onnistua. Tämän takia asunto-osakeyhtiöihin liittyvän datan keräämistä ja isännöitsijäntodistusta vastaavien tietopalvelujen kehittämistä ei tulisi osoittaa valtion tehtäväksi – varsinkin, kun työ yksityisellä sektorilla on jo hyvässä vauhdissa.

Asunto-osakeyhtiön omistustietojen ylläpito keskitetyssä rekisterissä säädettiin lailla julkisen sektorin tehtäväksi muutamia vuosia sitten. Tällöin lähtökohtana oli, ja tähän asti on ollut, että vain omistukseen liittyvät perustiedot eli lähinnä yhtiöjärjestyksessä olevat tiedot tulisi ylläpitää viranomaisrekistereissä.

Aiheeseen liittyy myös vuonna 2017 yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä kehitetty standardi digitaalisen isännöitsijäntodistuksen tietosisällöstä soveltamisohjeineen (taltio.net 27.9.2017). Tätä standardia yksityinen sektori on alkanut hyödyntää kehittäen tietopalveluja isännöitsijöiden sekä tietoja tarvitsevien pankkien ja kiinteistönvälittäjien käyttöön.

Näissä palveluissa huomioidaan myös asunto-osakeyhtiöiden vastuut henkilötietosuoja-asetuksen mukaisesta tietojen toimittamistavasta, jolloin esimerkiksi turvattomasta tavasta toimittaa isännöitsijäntodistus sähköpostilla voidaan luopua.

Parannettavaakin standardin hyödyntämisessä on, mikä johtuu mielestäni siitä, ettei sen ylläpitoon ja jatkokehitykseen aikoinaan löytynyt aktiivista ”omistajaa”.

Maanmittauslaitoksella voisikin olla luonteva rooli edistää pääjohtajansa toivomaa asunto-osakeyhtiödatan standardisointia sen sijaan, että osakeyhtiöihin liittyviä tietopalveluja tarpeettomasti koottaisiin verovaroin kustannettavaksi valtion tehtäväksi.

Heikki Ylipekkala

liiketoimintajohtaja, Suomen Asiakastieto oy

