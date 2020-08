Osa meistä onnistui matkustamaan rajojen yli tänä kesänä. Euroopassa toista aaltoa virittävä korona­virus­pandemia piti heinä­kuussa hengähdys­tauon. Sen aikana moni ulko­suomalainen ehti Suomeen lomalle. Se olikin viimeinen hetki tulla tapaamaan ystäviä ja sukulaisia.

Oma kotimaani Belgia asetettiin monen muun maan kanssa uudelleen karanteeni­listalle elokuun alkupuolella. Jos linjaus olisi tullut hetkeä aiemmin, olisi kesä­loma Suomessa näyttänyt aika toisenlaiselta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julisti ennen kesää, että Euroopan rajat on aika avata: harkitusti, mutta niin, että voisimme esimerkiksi tavata muissa maissa asuvia rakkaitamme. Tarkoitus oli, että Euroopan unionin sisärajat avataan ensin ja ulkorajat seuraavaksi.

Eurooppalaiset ovat lomansa ansainneet, komission linjauksessa sanottiin.

Totuus oli lopulta toinen. Suomesta on tullut yksi EU:n suljetuimmista maista. Vaikka rajan ylittämiseen on tullut helpotuksia, esimerkiksi sisäraja Ruotsiin on pysynyt kiinni. Maanantaina tarkastukset palasivat Norjan-rajalle. Tiukat linjaukset ovat olleet ylpeyden aihe Suomelle, jossa virustartunnat ovat pysyneet matalalla tasolla.

Toinen aalto on näyttänyt, että rajapolitiikan koordinointi yhdessä eri Euroopan maiden kanssa on mahdotonta. Komissio tekee silti tärkeää työtä tarkkaillessaan, ovatko rajoitukset oikein kohdennettuja. Rajoitusten pitää olla väliaikaisia ja voimassa vain niin pitkään kuin rajoittaminen on välttämätöntä. Lopulta EU-tuomioistuimessa voidaan todeta, jos jonkin unionimaan rajapolitiikka meni överiksi.

Syksy on tuomassa jotain helpotusta. Matkailurajoitukset ovat kohdentumassa maalinjausten sijaan alueisiin. Suomi valmistelee parhaillaan liikennevalomallia, jonka tarkoitus on ryhmitellä maita ja alueita vielä tarkemmin.

Esimerkkejä löytyy jo muualta. Belgia avasi ensin rajat kaikille EU- ja Schengen-maille, mutta joutui perääntymään. Nyt Belgian liikennevalomalli on ollut voimassa koko kesän. Alku oli hämmentävä. Esimerkiksi Suomi oli punaisella listalla mutta siksi, että se ei päästänyt belgialaisia turisteja vapaasti maahan. Lopulta käyttöön otettiin kahdet valot: tulijoille ja lähtijöille. Liikennevalot päivittyvät joka arkipäivä. Tämä tekee matkustamisesta edelleen arpapeliä.

On selvää, että rajat ylittävä turismi on tänä syksynä pitkälti mahdotonta eikä ulkomaillakaan oikein kannattaisi asua. Silti rajoja ei kannata sulkea yhtään enempää kuin on aivan välttämätöntä. Tämän tuntuman hakeminen on Euroopassa vielä pahasti kesken.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.