Puolisoni on hoivakodin asukas pääkaupunkiseudulla. Hoivakoti suosittelee, että vierailijat tapaisivat näin koronavirusaikaan asukkaita ensisijaisesti ulkona. Tämä onkin mukavaa näin kesäaikana.

Koronavirus esti tapaamiset keväällä pitkäksi aikaa kokonaan. Nyt pullonkaulaksi on muodostunut hoitajien liian pieni määrä.

Hoivakoti toivoo vierailijoiden käyvän kello 13–15, jolloin paikalla ovat sekä aamu- että iltavuoron hoitajat. Sen jälkeen, kun paikalla ovat vain iltavuoron hoitajat, asukkaita ei ehditä tuoda ulos vierailijan luokse. En siis pysty tapaamaan puolisoani arkipäivisin, koska olen vielä työelämässä.

Hämmästykseni on ollut kuitenkin jo kaksi kertaa suuri, kun en ole saanut mennä tapaamaan puolisoani myöskään viikonloppuna. Syyksi on sanottu se, että hoitajia on liian vähän, jotta he ehtisivät tuoda pyörätuolissa istuvan puolisoni ulos. Olen surullinen ennen kaikkea puolisoni mutta myös hoitajien puolesta.

Surullinen puoliso

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.