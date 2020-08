Terveydenhoidon ammattilaisilta saamani käsityksen mukaan kasvomaskeja on käytettävä niin, että ne on asetettava paikalleen juuri pestyin käsin. Niitä ei saa sormeilla, kun ne ovat kasvoilla, ja ne on poistettava koskematta itse maskiin ja kertakäyttöiset tuhottava heti. Enimmäiskäyttöaika on noin tunti.

Poliitikot näyttävät todella huonoa mallia. Esimerkiksi EU:n isoissa kokouksissa maskeista ei ole mitään hyötyä, kun ihmiset käpälöivät niitä jatkuvasti ja siirtelevät välillä kaulalle ja taas takaisin kasvojen eteen. Samalta toiminta on näyttänyt suomalaisten poliitikkojen kokouksissa, viimeksi esimerkiksi demareiden puoluekokouksessa.

Poliitikot näyttävät toimivan kuten entinen pappi, joka opetti seurakuntalaisilleen: älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä käsken teidän tekevän. Poliitikoille antaisin vanhan ja järkevän johtamisohjeen: yksi parhaista johtamismenetelmistä on oma esimerkki. Hyvät poliitikot, opetelkaa käyttämään maskeja niin kuin terveysviranomaiset ovat ohjeistaneet. Nykyisillä toimintatavoillanne kasvomaskien käyttö on aivan tarpeetonta rahan tuhlausta.

Hannu S. Laine

Hausjärvi

