Koronavirustestauksen ongelmia voisi vähentää, jos terveydenhoidon ammattilaiset voisivat käyttää vastaanoton yhteydessä vieritestejä eli apteekissa myytävien raskaustestien kaltaisia testejä, jotka eivät vaadi erityistä laitteistoa ja antavat tuloksen 10–30 minuutissa.

Mikrobiologisten testien lupaprosessi on erittäin raskas. Sen lisäksi, että testi todetaan toimivaksi ja hyväksytään myyntiin, edellyttää tutkimusten tekeminen tartuntatautilain 18. pykälässä tarkoitettua mikrobiologian laboratorion toimilupaa taikka valvovan laboratorion kanssa tehtyä valvontasopimusta.

Laki ei huomioi sitä tosiasiaa, että pikatestejä ei ole tarkoitettu mikrobiologisiin keskuslaboratorioihin vaan vastaanottotoiminnan yhteyteen. Siksi keskuslaboratoriot eivät pysty valvomaan niiden tekemistä. Sama koskee muitakin mikrobiologisia pikatestejä. Jos näitä testejä halutaan laajempaan käyttöön, lakia pitäisi muuttaa.

Pikatestauksen esteenä on nähty niiden tavanomaisesti käytettyjä pcr-testejä alempi herkkyys havaita pieniä virusmääriä. Jos viruksia on näytteessä runsaasti, pikatestien herkkyys on sama kuin pcr-testin. Mutta tämä on myös pcr-testien ongelma. Nyt ihmisille annetaan käsitys, että saatuaan ”virallisesta testistä” negatiivisen tuloksen he voivat huoletta palata työpaikoilleen, kouluun ja hoitamaan vanhuksia. Ei se näin mene. Jopa sairaalahoidossa oleva koronaviruspotilas voi saada negatiivisen koetuloksen nenänielunäytteistä. Edellisenä päivänä negatiivisen näytteen antanut voi olla huomenna positiivinen.

Ainoa keino selvitä tilanteesta on alentaa testauksen kynnystä, ottaa niitä tarvittaessa vaikka viikon välein ja huolehtia samalla riittävistä varotoimista riippumatta testituloksista.

Esa Tahvanainen

lääkäri, molekyyligenetiikan dosentti

Klinikka 1 oy

