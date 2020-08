Koronaviruskriisin vaikutukset ovat terveyskriisin ohella selkeän taloudelliset. Nyt ensimmäisen vaiheen jälkeen meillä lienee edessä pitkällinen siirtyminen normaalitilaan, joka toivottavasti tapahtuu jo vuoden 2021 aikana.

Rakennusmateriaalialalla toimiva yritykseni on voinut kriisin keskellä toistaiseksi hyvin. Yritykselläni on työntekijöitä yli 30 maassa, ja koronavirustapauksia on ollut vain yksittäisiä – suurelta osin valtioiden jämäköiden päätösten mutta myös yrityksessä omaksuttujen tiukkojen säännösten vuoksi. Myös Euroopan unionin ja valtioiden tukitoimet eri sektoreille ovat joko suoraan tai välillisesti antaneet uskoa rakennusalan tulevaisuuteen – me selviämme tästä.

Kansainvälistä yritystä johtaessa kohtaa nyt kuitenkin uusia haasteita, joista useimmat liittyvät matkustusrajoituksiin. Koronaviruksen nujertaminen ja kurissa pitäminen on totta kai kaikkien yritystenkin ensisijainen etu. Tiukat matkustusrajoitukset kuitenkin vaikuttavat väistämättä kielteisesti liiketoimintaan, osin erittäin pitkäaikaisin seurauksin.

Olemassa olevia asiakassuhteita voi helposti ylläpitää videoyhteyden välityksellä, mutta miten hurmata uudet ostamaan tuotteita? Miten ymmärtää yrityksen eri osien todellista tilannetta, jos ei koskaan pääse itse paikalle? Mitä lisäarvoa on yritykseni kansainvälisestä, neljän maan kansalaisen edustamasta hallituksesta tilanteessa, jossa heitä ei enää fyysisesti tapaa?

Nyt käsillä oleva koronavirustilanne saattaa helposti jatkua vuoden 2021 loppuun. Mitenkään väheksymättä turismin tai muun vapaan liikkumisen merkitystä yhteiskunnalle, työmatkustaminen on yhteiskunnallisesti niitä tärkeämpää. Eivätkä liikematkustajat notku yökerhoissa tai halaile – heillä on niin vahva intressi pitää oma yrityksensä puhtaana koronaviruksesta.

Olisiko mahdollista luoda prosesseja ja menetelmiä, joissa aidoille työmatkalaisille luotaisiin erilaiset menettelytavat matkustamisessa ja karanteenisuosituksissa?

Voisiko Suomi pienenä ja avoimena markkinataloutena olla näyttämässä suuntaa Euroopassa tässä asiassa?

Topi Paananen

yrittäjä, toimitusjohtaja

Peikko Group oy, Lahti

