Yksi Euroopan turvallisuuden kannalta erikoisimmista rajoista kulkee Turkin ja Kreikan välissä. Maiden suhde on jo historiallisesti hyvin jännitteinen, ja keskeisenä syynä on yhä ratkaisematon kiista Kyproksesta.

Kreikan ja Turkin maa­raja on ollut kiinni vuodesta 2016 lähtien. Rajan sulkeminen oli osa Euroopan unionin ja Turkin tekemää pakolais­sopimusta, jolla saatiinkin supistettua huomattavasti Turkin kautta Eurooppaan tulevien ­pakolaisten ja siirtolaisten määrää.

Viime helmikuussa Turkki avasi rajan. Maa orkestroi Eurooppaan uutta pakolaiskriisiä ja puski Kreikan puolelle Turkissa oleskelleita pakolaisia ja siirtolaisia. Kreikan viranomaiset ampuivat rajan yli yrittäviä kyynelkaasulla, ja partiolaivoista sysittiin kumiveneitä avomerelle.

Kahakka hiipui hieman vahingossa. Koronaviruspandemia vei huomion muualle. Turkin ja Kreikan välit rauhoittuivat hetkeksi.

Turkki ja Kreikka ovat molemmat Nato-maita. Juuri nyt itäisellä Välimerellä partioivat näyttävästi molempien sota-alukset. Ne ovat liikkeellä, sillä Turkki uhmaa Kreikan ja Kyproksen aluevesiä etsiessään maakaasua aivan Rodoksen ja Kastelórizon saarten tuntumassa.

Energiapolitiikka on usein konfliktiherkkää, ja sinänsä Turkki tarvitsisi enemmän omaa energiaa, sillä maa on riippuvainen venäläisestä kaasusta. Toisaalta presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti juuri kaasuesiintymästä Mustallamerellä.

Erdoğan haluaa leikkiä tulella. Turkki testaa ja näyttää, mikä on itäisen Väli­meren mahti ja missä veteen piirretyt rajat kulkevat.

EU:n ja Turkin yhteistyön kannalta tilanne on vaikea. Osoittaakseen solidaarisuutta Kreikalle ja Kyprokselle EU:n on äristävä Turkille ja määrättävä mahdollisesti pakotteita sitä vastaan.

Ranska on vahvistanut partiointiaan itäisellä Välimerellä. Saksan ulkoministeri Heiko Maas vieraili tiistaina Ateenassa ja Ankarassa, sillä Turkki ja Kreikka olisi saatava neuvottelemaan. Torstaina Berliiniin kokoontuvat EU-maiden ulkoministerit saavat tuoreimmat tiedot siitä, miten tilanne kehittyy.

Jos tilanne EU:n ja Turkin yhteistyön kannalta on karu, Naton kannalta se on karmaiseva. Nato on kyvytön ja haluton laukaisemaan kahden liittolaisen kiistaa.

Välimerellä on sota-aluksista ruuhkaa. Näin jännitteisissä tilanteissa vahinkojen ja väärintulkintojen riski kasvaa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.