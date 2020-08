Missä kulkee raja sosiaalisen median vaikuttajien kaupallisen, henkilökohtaisen ja poliittisen sisällön välillä? Vihreän poliitikon Fatim Diarran kaupallinen polkupyöräyhteistyö on herättänyt keskustelua, koska kysymys on Suomessa uusi.

Tutkimus aiheesta on kuitenkin hyvin selkeä: kaupallisen sosiaalisen median vaikuttamisen koko tarkoitus on hämärtää rajoja. Sosiaalisessa mediassa sekä kaupallinen että poliittinen sisältö pyritään esittämään henkilökohtaisena ja helposti lähestyttävänä.

Esimerkiksi professori Sarah Banet-Weiser on tutkinut, miten autenttisuus on sosiaalisen median ihanne. Hänen mukaansa kaupalliset ja poliittiset intressit nähdään julkisuudessa yleensä epäautenttisina, mikä on ristiriidassa sosiaalisen median ihanteen kanssa. Siksi juuri kaupalliset ja poliittiset viestit pyritään häivyttämään henkilökohtaisiksi viesteiksi. Ongelmaa on yritetty ratkaista eettisillä ohjeistoilla, mutta tämä ei ole poistanut ongelmaa, koska se ei ole poikkeustapaus vaan kaupallisen sosiaalisen median perusta.

Ville Aula

viestintätieteiden väitöskirjatutkija, London School of Economics and Political Science,

internet-tutkimuksen maisteri, Oxfordin yliopisto

