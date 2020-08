Väliaikainen korkokatto kulutusluotoissa on estänyt luoton myöntämistä pienituloisimmille (HS 19.8.). Kymmenen prosenttia ei kuulemma riitä kattamaan näiden lainaajien riskejä, vaan yritykset vaativat rahalle korkeampaa hintaa.

Mutta eivätkö juuri korkeat korot estä pienituloisia maksamasta pääomaa koskaan takaisin ja pakota heitä vippikierteeseen? Miksi rahan hinta on heille niin kohtuuttoman korkea, kun taas niille, joilla rahaa tai omaisuutta on jo valmiiksi, se on nyt naurettavan alhainen? Vai onko jo muutenkin heikossa asemassa olevia tarkoitus rangaista vielä lisää, koska eivät ole ymmärtäneet hankkia itselleen kovapalkkaista työtä tai heillä on muuten heikot elämänhallintakeinot?

Kaikenlainen yritystoiminta näyttää olevan valtion erityisessä suojeluksessa, aiheutti se sitten miten paljon vahinkoa tahansa.

Eikö yhteiskunta voisi harjoittaa jonkinlaista sosiaalista luotonantoa minimikorolla ja samalla opettaa rahankäytön hallintaa? Se tulisi varmasti halvemmaksi kuin nykyinen yksityinen malli. Kuluthan tulevat joka tapauksessa meidän kaikkien maksettaviksi, tavalla tai toisella.

Minna Markkula

Vantaa

