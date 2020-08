Olen urani aikana kuullut liian monta kertaa nuorten urheilijoiden tarinoita, joissa lääkäri on määrännyt kaksi kuukautta liikuntakieltoa ohjaamatta nuorta fysioterapiaan. Lääkärin sana on laki: sitä noudatetaan. Liikuntakielto pitäisi avata potilaalle tarkemmin vastaanotolla.

Luukudoksen paraneminen kestää noin kaksi kuukautta, mutta luu tarvitsee kuormitusta vahvistuakseen ja parantuakseen. Levolla saadaan aikaiseksi aerobisen kunnon, voiman ja nopeustasojen sekä lajitaidon ja koordinaatiokyvyn lasku. Kun nuori urheilija palaa takaisin lajin pariin, vamman uusiutumisen riski on erittäin suuri.

Vamman syy voidaan selvittää fysioterapian avulla: tutkitaan liikemallit, liikkuvuudet, lihasvoimat, analysoidaan harjoittelua ja ravintotottumuksia sekä hiotaan lajisuorituksia niin, ettei selkä kuormitu. Monesti vaivan syy muodostuu näiden yhdistelmästä. Harjoittelu on usein ollut osittain yksipuolista ja siinä on painotettu lajiharjoittelua. Välttämättä urheilijan voimaominaisuudet eivät ole olleet lajin vaatimalla tasolla, eikä palautumiselle ja aerobiselle suorituskyvylle ole annettu tarpeeksi arvoa. Nämä yhdessä ovat monesti aiheuttaneet sen, että lajin liikesuoritukset alkavat kuormittaa selkää ja aiheuttavat rasitusvamman.

Fysioterapia ei vain auta selkänikamaa parantumaan nopeammin, se auttaa myös urheilijaa kokonaisvaltaisesti paremmaksi urheilijaksi. Liian monen nuoren lahjakkaan urheilijan harrastus on päättynyt urheiluvammaan tai vammakierteeseen. Vaikka kaikista ei olisi ammattiurheilijoita tullutkaan, vammakierteellä on vaikutusta urheilijan elämään myöhemmässä vaiheessa. Vammat voivat katkaista terveellisen elämäntavan ja samalla vaikuttaa nuoren sosiaaliseen elämään, koska monen nuoren kaveripiiri on nimenomaan harrastuksen parissa.

Kun lääkäri määrää liikuntakieltoa, hänen ei pitäisi miettiä vain kudoksen parantumista vaan laittaa ihminen keskiöön. Lääkärillä ei tarvitse itsellään olla taitoa rakentaa urheilijan kuntoutusta. Hänen pitää ohjata potilas eteenpäin kuntouttamisen ammattilaisille.

Arttu Peltola

fysioterapeutti, Tampere

