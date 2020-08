Aito huoli Euroopan unionin uskottavuudesta (HS Pääkirjoitus 26.8.) on relevantti kysymys, kun EU:ssa on käynnistymässä komission ohjelman mukaisesti lähiaikoina laajat keskustelut EU:n tulevaisuudesta ja Suomessakin hallitus valmistelee EU-politiikan päivitystä.

Koronaviruksen runteleman Euroopan talouden kannalta juuri sovittu EU:n elpymispaketti on välttämätön, mutta samalla on voitava keskustella kriittisestikin keinoista sen toteuttamiseksi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön huoli EU:n yhteisten sääntöjen venyttämisestä ja velkaantumisesta on ajankohtainen muistutus EU:n oman legitimiteetin varmistamisesta myös jatkossa. Yritysten ja kansalaisten luottamus on koetuksella, jos tehtyjä ratkaisuja ei pystytä uskottavasti perustelemaan. Elpymispakettiinkin elinkeinoelämä suhtautuu myönteisesti mutta aiheellisesti pohtii sen käytännön toteuttamisessa eteen tulevia haasteita.

Kotimaisessa EU-keskustelussa on kuitenkin syytä muistaa, että EU-oikeuden tulkinnat ovat kautta aikain herättäneet kiivasta keskustelua EU:ssa. Sisämarkkinoiden vapaan liikkuvuuden periaatteet syntyivät aikoinaan käytännössä ennen kaikkea Euroopan tuomioistuimen ennakkoluulottomilla tulkinnoilla, joiden kansalliset poliitikot kritisoivat menneen heidän tahtoansa pidemmälle. Nykyään nämä tulkinnat tuntuvat itsestäänselvyydeltä EU:ssa ja sen sisämarkkinoilla.

Viime päivien puheenvuorot ovat tervetullut avaus varsin mustavalkoisessa kotimaisessa EU-debatissa. Suomessakin on uskallettava keskustella kriittisesti EU:sta leimaamatta keskustelijaa EU-eron kannattajaksi.

Timo Vuori

Keskuskauppakamarin johtaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

