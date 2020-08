Elämme täysin poikkeuksellista vuotta. Suomalaisten arjen lisäksi myös työmarkkinoilla moni asia on mennyt uusiksi.

Viime kevään nopeasti eskaloitunut koronavirustilanne aiheutti yhteiskunnallemme ennen kokemattoman haasteen, johon maamme hallitus reagoi nopeasti. Valtavan paineen alla tehtiin lukuisia päätöksiä, joilla ensi sijassa turvattiin ihmisten terveys.

Suomen talouslukujen vertailu moniin muihin länsimaihin osoittaa, että kansalaisten suojelun lisäksi talouden kehityksestä on kyetty toistaiseksi huolehtimaan – mutta jatko on vaarantunut.

Valitettavasti työmarkkinoilta kantautuu nyt huolestuttavia merkkejä. Ne osoittavat, että työn ja tekijän kohtaanto on muuttunut entistä mutkikkaammaksi. Suomi on monilla aloilla kärsinyt jo pitkään osaajapulasta. Kevään yhteiskunnallisen seisauksen jälkeen taloudellinen toiminta on kesän aikana lisääntynyt, ja juuri nyt työntekijöitä tarvitaan taas myös palvelualalla: esimerkiksi ravintoloihin ja kauppoihin etsitään kokkeja, tarjoilijoita, kassatyöntekijöitä ja hyllyttäjiä.

Uusi ilmiö on se, että hyvin vähäistäkin kokemusta vaativiin tehtäviin on nyt erittäin vaikea löytää tekijöitä. Lomautusten ja irtisanomisten myötä monilla pitäisi olla mahdollisuus tarttua tarjottuun työhön, mutta yhä useampi kieltäytyy.

Tämä sama viesti kantautuu nyt eri puolilta Suomea, ja yksi syy tähän ovat työttömyysturvan muutokset koronavirusaikana. Esimerkiksi työttömyysturvan enimmäisaika ei pandemian vuoksi lomautetuilta tai irtisanotuilta kulu loppuvuoden aikana. Säädöksellä on haluttu minimoida poikkeustilanteen inhimillisiä vaikutuksia, mutta kolikon kääntöpuolena kynnys lähteä töihin on noussut entistä korkeammaksi.

Ymmärrän toki hyvin, että jälleen heikkenevä pandemiatilanne aiheuttaa monissa työntekijöissä kasvavaa huolta terveydestä. Palvelualalla ihmisten kohtaamisilta ei voi täysin välttyä, ja siksi turvalliset työskentelyolosuhteet on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin.

Erityisesti kaupan alalla suojapleksit kassoilla, korttimaksamisen suosiminen ja muut käytännön toimenpiteet ovatkin osoittautuneet tehokkaiksi.

Jokainen täyttämättä jäänyt työpaikka uhkaa yhteiskuntamme toimintakykyä. Verotulojen menetyksen lisäksi monen yrityksen kassavarat ovat tyrehtyneet, joten siksi työvoimapula on entistä vakavampi haaste.

Työntekijöiden turvallisuudesta on tietysti huolehdittava, mutta työmarkkinoidemme ongelmien syveneminen vaatii tarkastelemaan poikkeussäädöksien vaikutuksia uudelleen. Ilman erityishuomiota työelämän murroksesta aiheutuva osaajapula vain syvenee entisestään.

Minna Vanhala-Harmanen

toimitusjohtaja, Barona

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.